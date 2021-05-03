"Ліберальний" Юрій Дудь потрапив у скандал через війну України з Росією

За словами блогера-мільйонника, крім цього Дудь прибрав з остаточної версії інтерв'ю ще кілька головних меседжів.

"Дудь вирізав головний меседж. Моя прабабуся - жертва Голодомору. Дідусь - жертва репресій НКВС. А тепер Україна має війну з Росією", - заявив Івангай.

Також він запропонував підписникам згадати, "як РФ віджала у України їх території, ціною тисячі життів, і те що народ Росії безсилий проти цього".

"Донецьк, Луганськ, Крим", - уточнив він.

Крім того, в соцмережі Івангай висловив упевненість, що скоро "Сибір стане вільною".

Скріншот (twitter.com/EeOneGuy)

Сам Дудь поки ніяк не відреагував на звинувачення на свою адресу. Але, судячи з усього, висловлювання Івангая про агресію Росії потрапили б під санкції якого-небудь Роскомнагляду, що потягнуло б за собою, можливо, навіть блокування YouTube-каналу "вДудь".

Відзначимо, що у випуск Дудя потрапила розповідь Івангая про те, як він двічі відмовився від пропозиції отримати російський паспорт, а також деякі тези про відносини путінської Росії і рідної для блогера країни - України.

Івангай в гостях у Дудя (скріншот з відео)

Додамо, що Іван Рудський народився 19 січня 1996 року в селі Ганнівка Верхньодніпровського району Дніпропетровської області.

Довгий час жив у Москві, але незабаром після військової агресії РФ проти України покинув територію цієї країни.

Сьогодні у своїх нечисленних інтерв'ю та постах у соцмережах Іван підтримує Україну та ЗСУ.