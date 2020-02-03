Пільгові кредити в Україні: де можна отримати і які є підводні камені

В Україні з 1 лютого 2020 року почала працювати програма пільгових кредитів для малого і середнього бізнесу. Суть програми – підприємці малого та середнього бізнесу зможуть взяти кредит на розвиток під низькі відсотки – від 5 до 9. Гроші можна буде використовувати для створення нових робочих місць, придбання приміщення, обладнання, модернізації техніки та багато чого іншого.

На даний момент в програму вже включилися чотири українських банки – ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк і Укрексімбанк. Умови кредитування та відшкодування за відсотками:

5% річних – для бізнесу з виторгом у 25 мільйонів гривень та створено мінімум два нових робочих місця. Такий кредит можуть отримати стартапи, у яких є досвід і ідея або бізнес, який тільки почав розвиватися.

7% річних – для бізнесу з виторгом менш як 25 мільйонів гривень та без нових робочих мет, але ставка за кожного нового працівника знизиться на 0,5%. Для чинного бізнесу, який буде розвиватися.

9% річних – для бізнесу з виторгом від 25 до 50 мільйонів гривень

Максимальна сума кредиту – до 1,5 мільйона гривень, максимальний термін – до 5 років. Власна участь одержувача – від 20% суми.

Як пояснив міністр економіки Тимофій Милованов, держава не регулюватиме відсотки, а лише буде компенсувати банкам різницю, щоб підприємці платили менше. Додаткові умови кредитування – банки будуть встановлювати самі. Держава також буде перевіряти, на які потреби витрачені кошти.

Для отримання кредиту бізнесмени повинні будуть надати бізнес-плани, також буде враховуватися негативна історія, пов'язана з прибутком за останній звітний рік.

На презентації програми 3 лютого виступив представник "Фонду розвитку підприємництва" Руслан Гашев. Він зазначив, що є нюанси, з-за яких одержувач може позбутися компенсації від держави.

Він пояснив, що програма передбачає, що процентна ставка кредиту буде прив'язана до вартості депозитів, які є на українському ринку. І якщо підприємець не буде вчасно погашати відсотки по позиці, він позбудеться права на компенсацію від держави.

Крім того, позбутися права на компенсацію можна буде в тому випадку, якщо клієнт подав неправдиву інформацію, трапився факт нецільового використання кредитних коштів, якщо сума державної підтримки перевищить 200 тисяч євро за три роки. Рішення про позбавлення державної компенсації може також прийняти Антимонопольний комітет.