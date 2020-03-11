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Лежать в коридорах: в Одесі лікарні переповнені хворими дітьми

STYLERЖиття    11.03.2020 - 13:07
Лежать в коридорах: в Одесі лікарні переповнені хворими дітьми
В Одесі дитячі лікарні переповнені хворими на грип (фото: колаж РБК-Україна)

В Одесі лікарні переповнені дітьми через масові захворювання грип та ГРВІ

В Одесі дитячі лікарні не можуть впоратися з великою кількістю хворих на грип і ГРВІ. В пульмонологічних відділеннях так багато пацієнтів, що дітей укладають навіть у коридорах.

Складна ситуація з місцями для хворих склалася, зокрема, у міській дитячій лікарні №2. Ці слова підтверджує фотографія, зроблена напередодні в медустанові.

Лежать в коридорах: в Одесі лікарні переповнені хворими дітьми

В Одесі дитячі лікарні переповнені хворими на грип (фото: dumskaya.net)

Сьогодні міська комісія розгляне питання про новий карантин у школах, який в минулий раз вводили в кінці січня. Про це повідомляє "Думська".

В даний час в Одесі через грип та ГРВІ не працює 115 класів. За минулий тиждень в місті захворіли 6 322 чоловік, 80% з яких становлять діти та підлітки.

При цьому інтенсивність захворювання на грип та ГРВІ в Одесі перевищує епідеміологічний поріг на 21,2%. За словами вірусологів, в місті спостерігається одночасна циркуляція вірусів грипу А і В з переважанням вірусу грипу А H1N1, а також вірусів негрипозної етіології.

Нагадаємо, що в Одесі через коронавірус скасували обіди для малозабезпечених, самотніх людей похилого віку та інших вразливих категорій. Проект "Добрий обід" призупинив свою роботу на два тижні.

Раніше повідомлялося, що українцям розповіли, як правильно мити руки, щоб захиститися від вірусів та інфекцій.

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