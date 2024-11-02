"Летучий голландец" существовал на самом деле: потрясающая история корабля "Мария Целеста"

Загадочное открытие в Атлантическом океане

В 1872 году парусник "Мария Целеста" был найден без единого члена экипажа, дрейфуя в Атлантическом океане. На борту остались все личные вещи экипажа, запас пищи и воды, а также груз с бочками спирта.

Исчезновение людей на борту идеально сохранившегося корабля сразу привлекло внимание и породило слухи. В 640 км от Азорских островов заброшенное судно обнаружила команда другого корабля - "Деи Грация". Капитан Деи Грация, Дэвид Морхаус, знал капитана Марии Целесты - Бенджамина Бриггса, и удивился, почему тот покинул свой корабль.

Остатки обеда и горячий чай свидетельствовали о внезапном покидании корабля экипажем. Неизвестность, случившаяся с экипажем, стала одной из величайших морских загадок XIX века.

Команде "Деи Грация" пришлось тянуть "Марию Целесту" в порт Гибралтар. Там история о "корабле-призраке" быстро распространилась, вызвав шок и любопытство во всем мире.

Заброшенная "Мария Целеста" (фото: Википедия)

Таинственные детали на борту

Когда команда "Деи Грация" поднялась на борт "Марии Целесты", они увидели тревожную картину. Навигационный компас был разбит, а штурвал вертелся без контроля. Все каюты оставались на своих местах, а личные вещи экипажа были повреждены.

Лишь одна спасательная шлюпка исчезла, что указывало на то, что люди могли покинуть корабль добровольно. Навигационный журнал обрывался на 24 ноября, что явилось последней известной датой пребывания экипажа на борту.

Отсутствие каких-либо следов борьбы или кражи привело к разным теориям. Несмотря на попытки понять, что произошло, тайна оставалась неразгаданной. Прокурор Гибралтара даже расследовал случай, но результатов не добился.

Теории о причинах исчезновения

Исчезновение экипажа породило множество версий и гипотез, среди которых - природные явления и приступ морского монстра.

Некоторые считали, что экипаж могли испугать пираты, однако это маловероятно, поскольку груз остался нетронутым. Также предполагалось, что экипаж мог покинуть корабль из-за неисправности помп или из-за шторма.

Другая гипотеза указывала на взрыв спирта в бочках, который мог напугать капитана и вынудить экипаж покинуть судно. В 2006 году ученые из Лондонского университетского колледжа провели эксперимент с газом бутаном, показавшим, что подобный взрыв возможен без следов огня.

Возможно экипаж решил пересидеть в шлюпке, но потом погиб в шторм. Вопреки обилию версий, каждая из них имела недостатки и оставляла вопросы без ответа. Попытки раскрыть загадку продолжаются по сей день.

Капитан "Марии Целесты" Бенджамин Бриггс (фото: Википедия)

Современные исследования и новые открытия

История "Марии Целесты" продолжает привлекать внимание ученых и энтузиастов. Посредством современных методов и технологий ученые пытаются реконструировать события 1872 года.

Недавно проведенные эксперименты свидетельствуют, что экипаж мог покинуть корабль из-за страха перед взрывом или затоплением. Небольшое количество морской воды в трюме могло указывать на проблему с выводившими воду за борт насосами.

Также есть предположение, что экипаж был эвакуирован на шлюпку как меру безопасности, но не смог вернуться из-за шторма. Несмотря на новые версии, загадка остается нерешенной. Многие исследователи продолжают искать новые доказательства, пытаясь установить точные причины исчезновения экипажа.

Влияние истории на культуру

Загадка "Марии Целесты" вдохновила многих писателей и режиссеров. К примеру, известный писатель Артур Конан Дойл создал рассказ, основанный на этой истории. Идея заброшенного экипажа послужила основой для многих романов, фильмов и телевизионных программ.