Ця літня ягода є сильним алергеном: кому не можна її їсти

Полуниця в Україні з'являється на прилавках в кінці травня і багато хто з нетерпінням чекають її появи. Але не всім цю ягоду можна їсти.

Про тих, кому небажана полуниця розповіла на Facebook дієтолог Світлана Фус.

Кому слід відмовитися від полуниці

Незважаючи на безліч корисних властивостей ягід полуниці, деяким людям все ж слід обмежити її вживання, або взагалі від неї відмовитися.



Перш за все, потрібно пам'ятати, що полуниця належить до продуктів-алергенів.

Алергікам, маленьким дітям і вагітним жінкам потрібно з обережністю ставитися до цієї ягоди.

Полуниця може погіршити стан тих, хто страждає виразковою хворобою або гастритами, оскільки містяться в ній кислоти дратують слизову шлунка.



При хворобах суглобів допускається їсти полуницю в обмеженій кількості, через те, що вона може стати причиною посилення подагричних болів.

Як корисніше їсти полуницю

З полуниці можна робити багато смачних страв-смузі, десерти, додавати її в салати.

І хоча найчастіше з неї роблять джеми, варення, мармелад, більш корисна вона, звичайно, в свіжому вигляді.

На жаль, ці плоди дуже швидко псуються, ферментуються і пліснявіють.

Щоб ласувати ягодами з користю для здоров'я якомога довше, їх можна заморозити. Це найкращий спосіб зберегти цінні інгредієнти та використовувати полуницю взимку.