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Летів на велосипеді: в Одесі сміттєвоз збив дитину

Одеса, Понеділок 09 листопада 2020 11:29
Летів на велосипеді: в Одесі сміттєвоз збив дитину
В Одесі сміттєвоз збив дитину (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

8-річного хлопчика з місця ДТП забрала швидка допомога

В Одесі сміттєвоз збив восьмирічного хлопчика, який рухався на велосипеді по проїжджій частині.

Як повідомляється в спільноті "Вартові еспресо" в соціальній мережі Facebook, дитина рухалася по проїзній частині на велосипеді. Водій сміттєвоза не помітив 8-річного хлопчика і він попав йому під колеса. Також опубліковано фото з місця аварії.

"В Одесі сміттєвоз збив 8-річного хлопчика на велосипеді. Дитину госпіталізували лікарі швидкої допомоги. Обставини аварії з'ясовує слідчо-оперативна група", - сказано в повідомленні.

Відомо, що дитина отримала травми, і лікарі проводять обстеження. Про його стан на цей момент немає інформації.

Летів на велосипеді: в Одесі сміттєвоз збив дитину

В Одесі сміттєвоз збив 8-річну дитину на велосипеді

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Львівській області водій автомобіля Tesla влаштував смертельну ДТП. Він збив двох молодих хлопців, які переходили дорогу на трасі біля міста Буськ. Один з пішоходів помер на місці, а другого забрали в лікарню, в дуже важкому стані.

Також ми повідомляли про те, що у Харкові громадянин Ємену влетів у зупинку міського транспорту на проспекті Науки. Постраждало чотири людини й серед них є одна 10-річна дитина. На цей момент одна людина перебуває в реанімації у важкому стані.

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