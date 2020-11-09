Летел на велосипеде: в Одессе мусоровоз сбил ребенка

В Одессе мусоровоз сбил ребенка (Коллаж РБК-Украина)

8-летнего мальчика с места ДТП увезла скорая помощь

В Одессе мусоровоз сбил восьмилетнего мальчика, который двигался на велосипеде по проезжей части.

Как сообщается в сообществе "Вартові еспресо" в социальной сети Facebook, ребенок двигался по проезжей части на велосипеде. Водитель мусоровоза не заметил 8-летнего мальчика и он угодил ему под колеса. Также опубликовано фото с места аварии.

"В Одессе мусоровоз сбил 8-летнего мальчика на велосипеде. Ребенка госпитализировали врачи скорой помощи. Обстоятельства аварии выясняет следственно-оперативная группа", - сказано в сообщении.

Известно, что ребенок получил травмы, и врачи проводят обследование. О его состоянии на данный момент нет информации.

В Одессе мусоровоз сбил 8-летнего ребенка на велосипеде

Напомним, ранее мы сообщали о том, что во Львовской области водитель автомобиля Tesla устроил смертельное ДТП. Он сбил двух молодых ребят, которые переходили дорогу на трассе возле города Буск. Один из пешеходов скончался на месте, а второго увезли в больницу в очень тяжелом состоянии.

Также мы сообщали о том, что в Харькове гражданин Йемена влетел в остановку городского транспорта на проспекте Науки. Пострадало четыре человека и среди них есть один 10-летний ребенок. На данный момент один человек находится в реанимации в тяжелом состоянии.