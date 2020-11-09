ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

"Гонщик" наробив горя: стало відомо про стан постраждалих у ДТП у Харкові

Харків, Понеділок 09 листопада 2020 08:19
"Гонщик" наробив горя: стало відомо про стан постраждалих у ДТП у Харкові
ДТП у Харкові на проспекті Науки (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У лікарні розповіли про стан постраждалих у ДТП на проспекті Науки в Харкові

У Харкові на проспекті Науки 23-річний громадянин Ємену влаштував моторошну ДТП. Він зніс пішоходів, що стояли на "острівці безпеки". Двоє постраждалих в лікарні, один - у важкому стані.

Ігор Терехов, заступник міського голови, прокоментував у Facebook стан потерпілих в аварії.

"Наробив горя цей "гонщик"... Станом на зараз, одна з постраждалих з вкрай тяжкою черепно-мозковою травмою в комі на ШВЛ - лікарі від неї не відходять", - зазначив він.

Другий потерпілий - 10-річний хлопчик - з множинними переломами рук, ніг, іншими травмами. Але його життю нічого не загрожує. Інші постраждалі вже вдома.

Нагадаємо, трагедія сталася 7 листопада близько 16:10 на проспекті Науки. Там автомобіль на швидкості влетів у чотирьох людей. Їх доставили в лікарню.

Громадянину Ємену загрожує до восьми років тюремного ув'язнення. Судячи з відео з місця аварії, чоловік перебував за кермом у неадекватному стані.

Обережно, відео містить ненормативну лексику, 18+.

Posted by Антон Геращенко on Saturday, November 7, 2020

Винуватець ДТП на проспекті Науки у Харкові (відео: facebook.com/anton.gerashchenko.7)

Нагадаємо, що винуватцем ДТП на проспекті Науки став 23-річний громадянин республіки Ємен. В 2016 році він отримав тимчасове право на проживання в Україні на підставі того, що був зарахований на навчання в Харківський національний університет повітряних сил імені Кожедуба.

Раніше ми писали також, що на водія напали люди, які стали свідками події.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Події Харків

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся