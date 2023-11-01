Леся Никитюк высмеяла новую коллекцию белья Кардашьян: M&M's вместо сосков

Ким Кардашьян выпустила линейку бюстгальтеров со вставными сосками

Ким Кардашьян представила бюстгальтеры с имитацией сосков, этим она, конечно, удивила публику, ведь такого еще никто не делал. Но это сделано не просто так. Дело в том, что модель хочет дать женщинам возможность всегда быть красивыми и выглядеть привлекательно. А также это частично благотворительная коллекция.

Ким Кардашьян представит коллекцию белья (фото: instagram.com/kimkardashian)

Именно поэтому она лично стала лицом новой коллекции. Звезда сняла видеоролик, рекламирующий и белье, который освещает важную тему.

"Я представляю новый бюстгальтер со встроенными сосками, чтобы, как бы ни было жарко, вы всегда выглядели круто", - комментирует женщина, указывая на фотографию бюстгальтера на стене. Сидя на столе, она добавляет: Бывают тяжелые дни, но это еще тяжелее. в отличие от айсбергов, они никуда не денутся", - говорит в видео Ким.

А также добавляет, что температура Земли увеличивается. Уровень моря растет. Масса льда уменьшается. Она не ученый, но верит, что каждый может внести свой вклад, используя свои навыки.

Все эти слова ведут к тому, что таким образом Ким затрагивает проблему изменения климата. И десять процентов продаж будет передано экологической организации "1 процент для планеты".

Но внимание в основном привлекают именно встроенные соски. В сети уже есть много разных мнений, однако одно из самых интересных высказала украинская телеведущая Леся Никитюк.

Леся Никитюк прокомментировала новую коллекцию белья Ким Кардашьян

В своих stories в Instagram Никитюк прокомментировала новые бюстгальтеры от Кардашьян и сделала это, как всегда, с юмором.

"Вы видели, что Ким Кардашьян выпустила новую линейку белья - бюстгальтеры с сосками. Нет, я ничего против не имею, я просто представляю, как мужчина залезает тебе под кофточку, а там четыре соска. Причем, еще такая мысль, а есть какое-то сообщество, которое отвечает за общепринятый размер, потому что если Ким выбрала такие соски, что тогда делать тем у кого меньше или больше и начнется буллинг, что у меня не такие, как должны быть. Вы подумайте, а япойду покупать тот лифчик ", - выразила свое мнение Леся.

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Но на этом комментарии ведущей не закончились, она ведь еще предложила собственные идеи.

"Ну здесь есть еще две идеи, если у кого-то не получается купить лифчик со стоячими сосками от Ким Кардашьян, вы можете купить M&M's, наклеить их на свой бюстгальтер, сверху кофточка, мужчина, если нырнет, там уже и сладенькое. И вторая идея лифчик с охлаждением" - сказала Никитюк.

Конечно, все это шутки и аудитория ведущей прекрасно понимает и поддерживает. Например, одна девушка написала Лесе, что те, кто из села, могут воспользоваться репейниками.

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