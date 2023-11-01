Леся Нікітюк висміяла нову колекцію білизни Кардаш’ян: M&M’s замість сосків

Кім Кардаш'ян випустила лінійку бюстгальтерів з вставними сосками

Кім Кардаш’ян презентувала бюстгальтери з імітацією сосків, цим вона, звісно, здивувала публіку, адже такого ще ніхто не робив. Але це зроблено не просто так. Річ в тому, що модель хоче дати можливість жінкам завжди бути красивими та виглядати привабливо. А також це часткого благодійна колекція.

Кім Кардаш'ян презентує колекцію білизни (фото: instagram.com/kimkardashian)

Саме тому вона особисто виступила обличчям нової колекції. Зірка зняла відеоролик, який рекламує і білизну, й висвітлює важливу тему.

"Я представляю новий бюстгальтер із вбудованими сосками, щоб, як би не було жарко, ви завжди виглядали круто», коментує жінка, вказуючи на фотографію бюстгальтера на стіні. Сидячи на столі, вона додає: Бувають важкі дні, але ці ще важчі. І на відміну від айсбергів, вони нікуди не дінуться", - каже у відео Кім.

А також додає, що температура Землі підвищується. Рівень моря зростає. Маса льоду зменшується. Вона не вчений, але я вірить, що кожен може зробити свій внесок, використовуючи свої навички.

Всі ці слова ведуть до того, що таким чином Кім зачіпає проблему зміни клімату. І десять відсотків від продажів буде передано екологічній організації "1 відсоток для планети".

Але увагу здебільшого привертають саме вбудовані соски. У мережі вже є багато різних думок, проте одну з найцікавіших висловила українська телеведуча Леся Нікітюк.

Леся Нікітюк прокоментувала нову колекцію білизни Кім Кардашьян

У своїх stories в Instagram Нікітюк прокоментувала нові бюстгальтери від Кардаш’ян і зробила це, як завжди, з гумором.

"Ви бачили, що Кім Кардаш’ян випустила нову лінійку білизни - бюстгальтери з сосками. Ні, я нічого проти не маю, я просто уявляю, як чоловік залазить тобі під кофточку, а там чотири соски. Причому, ще така думка, а є якась спільнота, яка відповідає за загальноприйнятий розмір. Тому що, якщо Кім вибрала такі соски, що тоді робити тим у кого менші чи більші й почнеться булінг, що у мене не такі, як мають бути. Ви подумайте, а я піду купляти той ліфчик", - висловила свою думку Леся.

Скриншот

Але на цьому коментарі ведучої не закінчилися, адже вона ще запропонувала власні ідеї.

"Ну тут є ще дві ідеї, якщо у когось не виходить купити ліфчик зі стоячими сосками від Кім Кардаш’ян, ви можете купити M&M’s, наклеїти їх на свій бюстгальтер, зверху кофточка, чоловік, якщо пірне, там вже й солоденьке. І друга ідея ліфчик з охолоджуванням" - сказала Нікітюк.

Звісно, все це жарти і аудиторія ведучої це чудово розуміє та підтримує. Наприклад, одна дівчина написала Лесі, що ті, хто з села, можуть скористатися реп’яхами.

Скриншоти