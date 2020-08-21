Принцеса Троєщини: Леся Нікітюк в яскравому спортивному луці викликала фурор в селі

Ведуча відправилася вивчати цікаві місця на півдні України
Позитивна і весела телеведуча Леся Нікітюк подорожує по Україні і в своєму тревел-шоу Le Маршрутка. показує найцікавіші і незвичайні місця рідної країни. Звичайно ж, вона встигає робити фото в барвистих локаціях, а заодно і хвалитися ефектними луками. Так, Леді Ле блиснула яскравим образом на півдні країни.
Екс-зірка "Орла і Решки" порадувала численних шанувальників новими знімками з села, в якому знімальна команда зупинилася на шляху до Первомайська на Миколаївщині.
Леся позувала на тлі старих будинків у спортивному аутфиті - рожевому короткому топі, червоних спортивках Adidas і білих кросовках. Артистка доповнила образ чорною лаковою сумочкою на тонкому ланцюжку і масивными прикрасами, а також сонцезахисними окулярами, а волосся залишила розпущеним.
Леся Нікітюк блиснула фігурою в спортивному вбранні (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Сьогодні я зловила себе на думці, що про острів Кюрасао, я знаю більше, ніж про Первомайськ. Ну що ж зустрічайте @lemarshrutka_official Первомайськ, Миколаїв, Коблево. Пишіть у коментах куди заїхати", - прокоментувала Нікітюк.
Фолловери тут же засипали її пропозиціями та не забули оцінити барвистий лук Лесі.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк вразила сміливими пригодами - ведуча спустилася в шахту і зайнялася дайвінгом.
Також стильна Леся Нікітюк розповіла про випадок у київському готелі і показала свій сніданок.