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Леся в пір'ї: Нікітюк похвалилася ефектним образом на відпочинку

Понеділок 14 вересня 2020 09:47
Леся в пір'ї: Нікітюк похвалилася ефектним образом на відпочинку
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Марина Настевич

Телеведуча показала відмінний варіант наряду на вечір

Українська телеведуча Леся Нікітюк багато і плідно працювала влітку, подорожуючи по Україні і знімаючи своє тревел-шоу Le Маршрутка. З приходом осені вона вирішила нарешті відпочити і разом з батьками вирушила в сонячну Туреччину, де вони насолоджуються сонцем і морем в шикарному готелі в Кемері.

На своїй сторінці в Instagram Леді Ле радує шанувальників яскравими кадрами з відпустки. Так, знаменитість показала фото в ефектному образі, який вона вибрала для вечірньої прогулянки. Барвисті знімки вона зробила на балконі свого номера, позуючи на тлі моря і заходу сонця.

На Лесі - подовжені джинсові шорти і незвичайний білий топ з пір'ям, який залишив плечі красуні оголеними. Ведуча красиво випрямила волосся і зробила легкий макіяж, який підкреслив її натуральну красу.

Леся в пір'ї: Нікітюк похвалилася ефектним образом на відпочинкуЛеся в пір'ї: Нікітюк похвалилася ефектним образом на відпочинку

Леся Нікітюк приміряла оригінальний "волохатий" топ і джинсові шорти (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Магічний вечір", - підписала кадри Нікітюк.

Фолловери почали активно обговорювати нову публікацію Леді Ле, засипаючи її компліментами в коментарях і будуючи припущення, з кого ж зроблений її топік.

  • Це Рафік???
  • Леся, ти забула зняти собачку з лифика
  • Красуня
  • Ну зірка
  • Ти як завжди Богиня
  • Ооооо, це ж твій новорічний цибулю ѕамашила. .. "Леся в пєр'ях"!!!
  • Ох, а яка кофтинка крута
  • Красуня
  • Леся Іванівна шо це за страус на тобі
  • Краса,молодість все від природи
  • Який класний пухнастик!
  • шкода Рафіка...))
  • Ох, Леся, лебединная грудка

Леся в пір'ї: Нікітюк похвалилася ефектним образом на відпочинку

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк засвітила пружні сідниці на спекотному фото з Туреччини.

Ми також писали, що Леся Нікітюк в микрошортах захопила розкішною фігурою і нескінченними ногами.

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