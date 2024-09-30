Леся Никитюк неожиданно показалась в объятиях известного дизайнера (фото)

"Радуюсь встрече и знакомству с Франком Уайлдом. Спасибо за поддержку Украины и за твою позицию. P.S. Приходи на борщ", - написала Никитюк.

Дело в том, что стилист часто напоминает о войне в нашей стране в своем Instagram, а сейчас он приехал, чтобы принять участие в акции в поддержку военнопленных.

Никитюк и Франк Питер Уайлд (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

На серии фото и видео Никитюк позирует с Уайлдом в одном из заведений столицы. Парочка подурачилась и даже позировала в обнимку. Эпатажный дизайнер выбрал для такого случая бело-розовую гамму: он одел белые брюки и рубашку, а также длинную розовую жилетку необычного кроя. Завершали образ розовая кепка с гербом Украины и кроссовки с желто-голубыми акцентами.

Никитюк и Франк Питер Уайлд (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Никитюк в свою очередь предстала на фото в серых джинсах, черном лонгсливе и бежевом тренче с эффектом состаренной кожи и потертостей, а также кедами таби - современной вариацией традиционной японской обуви с раздвоенным носком. Такая обувь имеет разделение между большим и остальными пальцами ноги и напоминает "рукавицу" для стопы.

Никитюк и Франк Питер Уайлд (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Кто такой Франк Питер Уайлд

Мужчина работает стилистом и художником костюмов в разных странах, в том числе в Украине. Он делал аутфиты для клипа известной немецкой исполнительницы Сары Коннор на From Sarah With Love.

С началом полномасштабной российской агрессии против Украины стилист стал демонстрировать мощную поддержку украинцам. В своих образах он использует желто-голубые цвета, продолжает чуть ли не каждый день делать фото в лифте и публиковать их на своей странице.

Украинские бренды присылают мужчине свои товары, чтобы он появлялся на кадрах в вещах нашего производства.

Кроме "модной поддержки", Уайлд демонстрировал также и физическую, а именно - помогал беженцам, которые из-за российских оккупантов вынуждены были выехать в Берлин.

Франк Питер Уайлд (Фото: instagram.com/frankpeterwilde)