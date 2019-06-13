Лісник підстрелив хлопчика під Житомиром: чим закінчився інцидент (відео)

Чоловік поранив з рушниці 12-річного хлопчика з сусіднього двору. Інцидент стався в селі П'ятка під Житомиром. 50-річний лісник хотів прогнати шуліку, який полював на курей, але куля поцілила дитину. Батьки хлопця вирішили не пред'являти претензії стрілку та списали все на нещасний випадок, йдеться в сюжеті ТСН.

Хлопчик отримав поранення в спину. Його госпіталізували, і медики змогли витягнути кулю з тіла - вона застрягла між лопатками. Тепер дитина вже не в реанімації, а в хірургічному відділенні. На щастя, важливі органи не були зачеплені.

Затриманий лісник розповів поліції, що цілився зі свого двору у птаха на дереві. Після пострілу з дрібнокаліберної зброї куля пролетіла півкілометра і потрапила в хлопчика, який знаходився біля свого батька коло будинку, розповіла голова відділу зі зв'язків з громадськістю поліції Житомирській області Ольга Номерчук.

Хлопець сидів навпочіпки і зрізав кущ. У цей момент у нього і потрапила куля - як вона змогла пролетіти таку відстань, батько дитини розуміє.

Фото: скріншот

За словами дочки працівника лісового господарства Наталії Поліщук, ніхто не знав, що куля потрапить у людину.

"Він ненавмисно його підстрелив", - наголосила вона.

У стрілка вдома зберігається як зареєстрована, так і не зареєстрована зброя. Злощасний постріл був здійснений з незареєстрованої рушниці. Чоловік працює лісником 10 років.

Справою зайнялося Державне бюро розслідувань, і його дії кваліфікують як замах на умисне вбивство. Якщо провину стрілка доведуть, йому "світить" до 15 років в'язниці.

Відео: YouTube / ТСН

Як повідомлялося раніше, нещодавно в Одесі колишній поліцейський влаштував стрілянину - на лінії вогню опинилася молода жінка з коляскою, але випадковий перехожий прикрив її собою, і вона не постраждала.

Також ми писали про те, що у Переяслав-Хмельницькому попрощалися з п'ятирічним Кирилом Тлявовим, якого підстрелили поліцейські. Додамо, що дружина одного з поліцейських накинулася на батьків загиблої дитини і звинуватила їх у тому, що частина провини за її смерть лежить на них.