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Люди непритомніли: в рідному місті попрощалися з вбитою поліцейськими дитиною (фото)

STYLERЖиття    05.06.2019 - 15:11
Люди непритомніли: в рідному місті попрощалися з вбитою поліцейськими дитиною (фото)
Вбиту поліцейськими дитину поховали в Переяслав-Хмельницькому (колаж: РБК-Україна)

Убитого поліцейськими Кирила Тлявова відспівали в цілковитій тиші

Із вбитим поліцейськими в Переяслав-Хмельницькому Кирилом Тлявовим попрощалися в середу, 5 червня. Хлопчика відспівали в цілковитій тиші на подвір'ї, де живе його родина. Про це повідомляє BBC.

На початку церемонії бабусі хлопчика Олександрі стало зле, її забрала швидка. Тато Кирила Ігор також ледь не втратив свідомість, однак відмовився від госпіталізації. 

Після того, як священик відспівав хлопчика на подвір'ї у супроводі сотні людей, труну понесли до міського цвинтаря. По дорозі стало зле ще одній жінці.

Люди непритомніли: в рідному місті попрощалися з вбитою поліцейськими дитиною (фото)

Похорон Кирила Тлявова, якого застрелили поліцейські (фото: bbc.com)

Серед присутніх на похованні був і мер Переяслав-Хмельницького Тарас Костін.

Люди мовчали, лише пошепки обговорювали те, чи покарають винних. Місцеві жителі впевнені, що підозрюваних у вбивстві Кирила Тлявова Івана Приходька і Володимира Петровця хочуть "відмазати".

Люди непритомніли: в рідному місті попрощалися з вбитою поліцейськими дитиною (фото)

Похорон Кирила Тлявова, якого застрелили поліцейські (батьки Кирила, фото: bbc.com)

На цвинтарі церемонія проходила теж тихо. Хлопчика відспівував священик, а батьки тихо плакали.

До могили хлопчика люди зносили іграшки і квіти.

Люди непритомніли: в рідному місті попрощалися з вбитою поліцейськими дитиною (фото)

Похорон Кирила Тлявова, якого застрелили поліцейські (іграшки біля могили, фото: bbc.com)

"Це не так просто тут стояти, відчуття, мов втратив частину тіла", - сказав на прощанні з дитиною священник.

Зазначимо, що до відділку поліції в Переяслав-Хмельницькому люди продовжують нести м'які іграшки і траурні свічки.

Люди непритомніли: в рідному місті попрощалися з вбитою поліцейськими дитиною (фото)

Похорон Кирила Тлявова, якого застрелили поліцейські (пантеон з іграшок біля місцевого відділку, фото: bbc.com)

 

Похорон Кирила Тлявова, якого застрелили поліцейські (фото: ukrinform.ru)

 

Похорон Кирила Тлявова, якого застрелили поліцейські (фото: ukrinform.ru)

агадаємо, Кирила Тлявова застрелили 31 травня. Хлопчику прострелили голову з гвинтівки. Однак місцева поліція спочатку хотіла "відмазати" своїх співробітників і вибудовувала різні версії того, що сталося.

До слова, з'явилося відео з того фатального місця, де в хлопчика влучила куля. Журналісти також показали будинок Володимира Петровця та мішень, в яку намагалися поцілити п'яні поліцейські.

Також стало відомо, що до вбивства дитини в Переяслав-Хмельницькому може бути причетний підліток, син одного з поліцейських.

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