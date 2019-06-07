Екс-поліцейський влаштував стрілянину: мати з дитиною закрив собою перехожий

В Одесі сталася стрільба (Колаж РБК-Україна)

При затриманні підозрюваний відстрілювався від поліції

В Одесі, на 7-й станції Люстдорфської дороги, недалеко від супермаркету АТБ сталася перестрілка між злочинцями і поліцією. Очевидці розповіли, що пролунало не менше п'яти пострілів. Так як було темно, то розібратися хто стріляв і чому - випадковим свідкам не вдалося. Деякі також розповіли, що під час стрілянини чоловік викинув за паркан пакет, в якому потім виявили велику суму грошей.

На лінії вогню опинилася молода жінка з коляскою, але їй пощастило – випадковий перехожий її прикрив собою, і вона не постраждала.

Патрульні поліцейські, які приїхали на виклик, змушені були застосувати табельну зброю, так як один з підозрюваних намагався чинити опір при затриманні. Його закували в браслети і доставили в Таїровське відділення поліції Одеси. Пізніше затриманому викликали медиків.

Екс-поліцейський під час затримання відстрілювався (Фото: usionline.com)

Як повідомляє видання "Думська" з посиланням на свої джерела, затриманий - Максим Белевак, місцевий житель, 1985 року народження. Він випускник академії внутрішніх справ і навіть кілька років пропрацював в поліції.

Після звільнення він пішов у кримінальний світ і фігурував у кількох кримінальних справах, які пов'язані з викраденням елітних авто, фальшивими грошима та махінаціями з банкоматами. Кілька років тому він звинуватив поліцію в тому, що його побили і викрали цінні речі. По жодній справі вина Белевака доведена так і не була.

В результаті перестрілки з поліцією затриманий отримав кілька куль з травматичної зброї.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що бабуся загиблого під Києвом хлопчика звернулася до екстрасенсів.

А також розповідали про те, що багатодітний батько розбився на каруселі під Одесою на очах у всієї родини.