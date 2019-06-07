ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Екс-поліцейський влаштував стрілянину: мати з дитиною закрив собою перехожий

STYLERЖиття    07.06.2019 - 15:26
Екс-поліцейський влаштував стрілянину: мати з дитиною закрив собою перехожий
В Одесі сталася стрільба (Колаж РБК-Україна)

При затриманні підозрюваний відстрілювався від поліції

В Одесі, на 7-й станції Люстдорфської дороги, недалеко від супермаркету АТБ сталася перестрілка між злочинцями і поліцією. Очевидці розповіли, що пролунало не менше п'яти пострілів. Так як було темно, то розібратися хто стріляв і чому - випадковим свідкам не вдалося. Деякі також розповіли, що під час стрілянини чоловік викинув за паркан пакет, в якому потім виявили велику суму грошей.

На лінії вогню опинилася молода жінка з коляскою, але їй пощастило – випадковий перехожий її прикрив собою, і вона не постраждала.

Патрульні поліцейські, які приїхали на виклик, змушені були застосувати табельну зброю, так як один з підозрюваних намагався чинити опір при затриманні. Його закували в браслети і доставили в Таїровське відділення поліції Одеси. Пізніше затриманому викликали медиків.

Екс-поліцейський влаштував стрілянину: мати з дитиною закрив собою перехожий

Екс-поліцейський під час затримання відстрілювався (Фото: usionline.com)

Як повідомляє видання "Думська" з посиланням на свої джерела, затриманий - Максим Белевак, місцевий житель, 1985 року народження. Він випускник академії внутрішніх справ і навіть кілька років пропрацював в поліції.

Після звільнення він пішов у кримінальний світ і фігурував у кількох кримінальних справах, які пов'язані з викраденням елітних авто, фальшивими грошима та махінаціями з банкоматами. Кілька років тому він звинуватив поліцію в тому, що його побили і викрали цінні речі. По жодній справі вина Белевака доведена так і не була.

В результаті перестрілки з поліцією затриманий отримав кілька куль з травматичної зброї.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що бабуся загиблого під Києвом хлопчика звернулася до екстрасенсів.

А також розповідали про те, що багатодітний батько розбився на каруселі під Одесою на очах у всієї родини.

Залишки склянок і пляшки: нові деталі вбивства дитини поліцейськими Люди порвуть ці сім'ї: мати "копа", що вбив дитину, заявила про погрози
Новини України полицияСтрільбаОдеса
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся