Леони Ганне показала стильный весенний образ (видео)

Леони Ганне продемонстрировала весенний образ

Леони умеет грамотно соединить вещи и создать великолепные образы, которые могут покорить сердца миллионов девушек по всему миру, ведь каждая по желанию может повторить эти луга.

В этот раз Леони решила показать, как она комбинирует весенние вещи в чудесный образ. Для этого девушка взяла белую короткую юбку с воланами, синюю рубашку в мелкую клеточку, а также синий жилет и наверх надела темно-синий пиджак.

Этот образ напоминает образ студентки или американской школьницы и это очень привлекает. Также свой образ девушка дополнила золотыми серьгами, белыми гольфами, обручем на голове, очками и небольшой черной сумкой.

А вот в качестве обуви Анне выбрала черные туфли с открытой пяткой.

В этом аутфите инфлюэнсерша прогулялась по городу и сняла этот процесс на камеру, чтобы показать, насколько он весенний, свежий и привлекательный. А также отвечает последним трендам весны 2024 года.

Леони вообще в последнее время приятно удивляет очень стильными нарядами, которые показывают ее замечательную фигуру и помогают другим девушкам понимать, как носить вечерние платья или стильные аутфиты.