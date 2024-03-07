RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Леони Ганне показала стильный весенний образ (видео)

Леони Анне (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Юлия Любченко

Леони Ганне не перестает поражать своими роскошными образами, которые можно легко воспроизвести в жизни.

О крайнем весеннем образе инфлюэнсерши, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram- профиль Леони.

Леони Ганне продемонстрировала весенний образ

Леони умеет грамотно соединить вещи и создать великолепные образы, которые могут покорить сердца миллионов девушек по всему миру, ведь каждая по желанию может повторить эти луга.

В этот раз Леони решила показать, как она комбинирует весенние вещи в чудесный образ. Для этого девушка взяла белую короткую юбку с воланами, синюю рубашку в мелкую клеточку, а также синий жилет и наверх надела темно-синий пиджак.

Этот образ напоминает образ студентки или американской школьницы и это очень привлекает. Также свой образ девушка дополнила золотыми серьгами, белыми гольфами, обручем на голове, очками и небольшой черной сумкой.

А вот в качестве обуви Анне выбрала черные туфли с открытой пяткой.

В этом аутфите инфлюэнсерша прогулялась по городу и сняла этот процесс на камеру, чтобы показать, насколько он весенний, свежий и привлекательный. А также отвечает последним трендам весны 2024 года.

Леони вообще в последнее время приятно удивляет очень стильными нарядами, которые показывают ее замечательную фигуру и помогают другим девушкам понимать, как носить вечерние платья или стильные аутфиты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Модные трендыБлоггерша