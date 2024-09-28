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"Лелека, бузько или чорногуз?" Как правильно называть птицу, символизирующую в Украине семейное тепло

Как правильно называть птицу - лелека, бузько або чорногуз (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Аист - это птица, символ дома и семейного тепла, хорошо известный в Украине как "лелека, бузько" или чорногуз". Все три названия широко используются, но какое из них правильное?

Как называют аиста в разных регионах Украины и откуда взялись эти слова, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Єдині.

Лелека

Слово "лелека" пришло к нам из южных регионов и происходит от крымскотатарского "Läiläk". Считается, что в тюркских языках это название возникло как звукоподражание.

Чорногуз

Название "чорногуз" имеет давнее украинское происхождение и указывает на окраску птицы: белая шея, грудь и передняя часть туловища сочетаются с черным хвостом.

Хотя "чорногуз" и "лелека" обозначают одну и ту же птицу, их роль в языковой образности различается.

"Чорногуз" - стилистически нейтральное слово, тогда как "лелека" часто выступает источником поэтических образов. Ежегодные миграции аистов в теплые края и их семейная жизнь становятся символами, широко используемыми в поэзии.

Бузько

Названия "бусол", "бузько" и "боцян" преимущественно распространены в западных регионах Украины. Слово "боцян" имеет общие корни с западнославянскими языками, в частности с польским и словацким "bocian".

Гайстер

Название "гайстер" также распространено в западных областях Украины. Как и польское "hajster", что означает "сіра чапля", украинский вариант происходит от немецкого слова "heister", которое переводится как "сорока".

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