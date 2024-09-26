"Кучугура та три оберемки". Какие фразы на украинском сделают ваш язык ярче

Украинцы до сих пор используют разнообразные фразы, известные многим только на русском. Например: "Любишь кататься - люби и саночки возит", или "Вагон и маленькая тележка". Без метких высказываний - речь только средство общения, а с ними - это уже обмен энергиями, поэтому учимся говорить такие фразы на украинском.

Какие есть аналоги "крылатых" высказываний в украинском языке, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на портал " Єдині ".

Береженого Бог бережет - "Береженного Бог береже, а козака шабля".

Значение: Не стоит надеяться, что Бог спасет - нужно и самому сделать все для безопасности.

На Бога надейся и сам не плошай - "На Бога сподівайся і свого розуму тримайся"

Значение: Мало верить, что Бог что-то даст - нужно прилагать усилия.

Большому кораблю - большое плавание - "Великій рибі у глибокій воді плавати"

Значение: Человек, которому много дано, обладающий талантом, обязательно должен реализовать себя в более сложном, ответственном деле.

Вагон и маленькая тележка - "Кучугура й три оберемки"

Значение: Чего-то очень много

Утро вечера мудрее - "Ранок покаже, що вечір скаже"

Если сегодня решить какую-то проблему не получается, можно вернуться к ней завтра

Взялся за гуж - не говори, что не дюж - "Пустився в бійку - чуба не жалій"

Значение: Если пообещал что-то сделать или согласился на какое-то трудное дело, то как бы трудно ни было - доводи до конца

У каждой птички - свои замашки - "У кожної Меланки - свої забаганки"

Значение: У каждого есть свои привычки и желания, не всегда понятные другим

Без труда не вытащишь и рубку из пруда - "Щоб рибку з'їсти, треба в воду лізти"

Значение: Чтобы получить что-то, приходится пройти непростой, часто неприятный путь.

Любишь кататься - люби и саночки возить" - "Любиш поганяти - люби й коня годувати"

Значение: Удовольствие всегда имеет свои последствия, чтобы получить удовольствие, нужно для этого постараться.

Ни кола, ни двора" - "Ні в горшку, ні в мішку"

Значение: Бедный, нищий

Дорога ложка к обеду - "Дороге яєчко до Великодня"

Значение: Все нужно делать вовремя, а теперь уже поздно