"Кучугура та три оберемки". Какие фразы на украинском сделают ваш язык ярче
Украинцы до сих пор используют разнообразные фразы, известные многим только на русском. Например: "Любишь кататься - люби и саночки возит", или "Вагон и маленькая тележка". Без метких высказываний - речь только средство общения, а с ними - это уже обмен энергиями, поэтому учимся говорить такие фразы на украинском.
Какие есть аналоги "крылатых" высказываний в украинском языке, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на портал "Єдині".
Береженого Бог бережет - "Береженного Бог береже, а козака шабля".
Значение: Не стоит надеяться, что Бог спасет - нужно и самому сделать все для безопасности.
На Бога надейся и сам не плошай - "На Бога сподівайся і свого розуму тримайся"
Значение: Мало верить, что Бог что-то даст - нужно прилагать усилия.
Большому кораблю - большое плавание - "Великій рибі у глибокій воді плавати"
Значение: Человек, которому много дано, обладающий талантом, обязательно должен реализовать себя в более сложном, ответственном деле.
Вагон и маленькая тележка - "Кучугура й три оберемки"
Значение: Чего-то очень много
Утро вечера мудрее - "Ранок покаже, що вечір скаже"
Если сегодня решить какую-то проблему не получается, можно вернуться к ней завтра
Взялся за гуж - не говори, что не дюж - "Пустився в бійку - чуба не жалій"
Значение: Если пообещал что-то сделать или согласился на какое-то трудное дело, то как бы трудно ни было - доводи до конца
У каждой птички - свои замашки - "У кожної Меланки - свої забаганки"
Значение: У каждого есть свои привычки и желания, не всегда понятные другим
Без труда не вытащишь и рубку из пруда - "Щоб рибку з'їсти, треба в воду лізти"
Значение: Чтобы получить что-то, приходится пройти непростой, часто неприятный путь.
Любишь кататься - люби и саночки возить" - "Любиш поганяти - люби й коня годувати"
Значение: Удовольствие всегда имеет свои последствия, чтобы получить удовольствие, нужно для этого постараться.
Ни кола, ни двора" - "Ні в горшку, ні в мішку"
Значение: Бедный, нищий
Дорога ложка к обеду - "Дороге яєчко до Великодня"
Значение: Все нужно делать вовремя, а теперь уже поздно
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