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Ліки і вакцина від коронавіруса: лікарі розповіли про новітні розробки

STYLERКоронавірус    08.04.2020 - 13:27
Ліки і вакцина від коронавіруса: лікарі розповіли про новітні розробки
Коронавірус 2020 (колаж: РБК-Україна)

Ліки і вакцина від коронавіруса посилено розробляються кращими вченими світу

Коронавірус у світі вразив вже понад 1,5 мільйона людей. Вчені кожен день працюють над розробкою лікування та вакциною від агресивного штаму вірусу SARS-CoV-2. Лікарі з Ізраїлю - країни, яка лідирує в боротьбі з коронавірусом - розповіли, як у країні дотримуються карантину, чим лікують хворих з діагнозом COVID-19, і на якій стадії розробка вакцини.

Відзначимо, що в Ізраїлі на понад 9 тисяч випадків мінімальне число смертей - 71 (станом на 8 квітня).

Медик Борис Бриль, який в одній з клінік Ізраїлю очолює відділення COVID-19, розповів, що при лікуванні використовують неофіційний протокол Плаквеніл + Азитроміцин.

Зараз проводиться випробування та розробка нових препаратів, якими лікують рак і ревматоїдний артрит. Що стосується вакцини від коронавіруса, то вона теж в розробці, і точних термінів ніхто не може сказати.

Лікар також повідомив, що найбільше випадків хвороби - у віддалених частинах країни, куди не доходить інтернет. Тестів вони роблять небагато - масового тестування не проводять. Перевіряють тільки тих, у кого є підозри, або людина була у контакті.

Крім того, в країні виділені спеціальні готелі, де живуть люди з коронавірусом. Після того, як дві перевірки будуть негативними - вони можуть покинути готель.

Лікар розповів про лікування коронавіруса (відео: YouTube)

Раніше ми писали, що лікарі з Польщі заявили про прорив в лікуванні коронавіруса. Вони знайшли речовину, яка знижує активність вірусу SARS-Cov-2.

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