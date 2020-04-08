Лекарство и вакцина от коронавируса: врачи рассказали о новейших разработках

Коронавирус 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Лекарство и вакцина от коронавируса усиленно разрабатываются лучшими учеными мира

Коронавирус в мире поразил уже более 1,5 миллиона человек. Ученые каждый день работают над разработкой лечения и вакциной от агрессивного штамма вируса SARS-CoV-2. Врачи из Израиля - страны которая лидирует в борьбе с коронавирусом - рассказали, как в стране соблюдают карантин, чем лечат больных с диагнозом COVID-19, и на какой стадии разработка вакцины.

Отметим, что в Израиле на более 9 тысяч случаев минимальное число смертей - 71 (по состоянию на 8 апреля).

Медик Борис Бриль, который в одной из клиник Израиля возглавляет отделение COVID-19, рассказал, что при лечении используют неофициальный протокол Плаквеніл + Азитроміцин.

Сейчас проводится испытание и разработка новых препаратов, которым лечат рак и ревматоидный артрит. Что касается вакцины от коронавируса, то она тоже в разработке, и точных сроков никто не может сказать.

Врач также сообщил, что больше всего случаев болезни - в отдаленных частях страны, куда не доходит интернет. Тестов они делают немного - массового тестирования не проводят. Проверяют только тех, у кого есть подозрения, или человек был в контакте.

Кроме того, в стране выделены специальные гостиницы, где живут люди с коронавирусом. После того, как две проверки будут отрицательными - они могут покинуть гостиницу.

Врач рассказал о лечении коронавируса (видео: YouTube)

Ранее мы писали, что врачи из Польши заявили о прорыве в лечении коронавируса. Они нашли вещество, которое снижает активность вируса SARS-Cov-2.