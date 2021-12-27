Легкий картопляний рулет з грибами на Новий Рік: готуємо на швидку руку

Інгредієнти

Картопля - 0,5 кг

Борошно - 3-5 ст. ложок

Гриби - 350 г

Ріпчаста цибуля - 2 головки

Жовток одного яйця

Кунжут

Зелень

Рослинна олія

Солі

Спосіб приготування

Почистіть картоплю, відваріть його до готовності. Дайте трохи охолонути та натріть на дрібну тертку.

Цибулю дрібно наріжте та обсмажте.

Гриби дрібно наріжте та обсмажте окремо. Для рулету підійдуть будь-які гриби, можна взяти печериці.

Змішайте половину цибулини з печерицями, а другу половину – з натертим на дрібній тертці відвареною картоплею.

Обидва фаршу потрібно посолити, додати спеції та трохи борошна – для густої консистенції.

На деко викладайте спочатку шар з картопляного фаршу. Зверху - грибний фарш. Посипте зеленню. Також можна посипати тертим твердим сиром.

Щоб рулет було зручніше закручувати, використовуйте харчову плівку.

Як закручувати картопляний рулет з грибами

Скрутіть рулет, помажте його збитим жовтком і посипте кунжутом.

Запікайте в духовці 25-30 хвилин при температурі 180-200 градусів. Готовий рулет ріжемо на порційні шматки та прикрашаємо зеленню.