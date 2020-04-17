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У легенів немає шансів: медики назвали прихований симптом коронавірусу

STYLERКоронавірус    17.04.2020 - 14:52
У легенів немає шансів: медики назвали прихований симптом коронавірусу
Коронавірус в Україні (Колаж РБК-Україна)

Вчені розповіли, що відбувається з легенями пацієнта з коронавірусом

Коронавірус в Україні був зафіксований у 4662 осіб, з яких 125 осіб померли, а 246 пацієнтів одужали. Найчастіше гинуть пацієнти, які мають супутні захворювання і до летального результату призводить двостороннє запалення легенів.

Вчені з Клівленда провели аутопсію загиблого пацієнта і виявили ознаку серйозного ураження легень. Як відзначили дослідники, легені пацієнта були покриті товстим слизом. Саме це, на думку вчених, призвело до утруднення дихання, задишки і викликало смерть у пацієнта з COVID-19.

Як розповів доктор Санджай Мухопадей з клініки Клівленда, штат Огайо, розтин провели 77-річному чоловікові, у якого в історії хвороби були також гіпертонічна хвороба та ожиріння. Симптоми коронавірусу у нього спостерігалися протягом шести днів, але він не став звертатися до лікарів. У лікарню його доставили, коли допомогти йому було вже неможливо. Тест на коронавірус йому зробили посмертно, і він підтвердив, що хворий помер від COVID-19.

"Ми повинні були з'ясувати, що відбувається в легенях пацієнта, який помирає від коронавірусу, не перебуваючи на апараті штучної вентиляції легенів і взагалі лікуванні", - пояснив доктор.

Він додав, що товсте слизоподібне покриття на легенях пацієнта призвело до запалення дихальних шляхів і пошкодження еластичних повітряних мішків в легенях. Через це у нього настали проблеми з диханням, які й призвели до смерті.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені назвали фактори, які викликають важкі форми коронавірусу.

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