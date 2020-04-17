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У легких нет шансов: медики назвали скрытый симптом коронавируса

STYLERКоронавирус    17.04.2020 - 14:52
У легких нет шансов: медики назвали скрытый симптом коронавируса
Коронавирус в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Ученые рассказали, что происходит с легкими пациента с коронавирусом

Коронавирус в Украине был зафиксирован у 4662 человек, из которых 125 человек скончались, а 246 пациентов выздоровели. Чаще всего погибают пациенты, которые имеют сопутствующие заболевания и к летальному исходу приводит двухстороннее воспаление легких.

Ученые из Кливленда провели аутопсию погибшего пациента и обнаружили признак серьезного поражения легких. Как отметили исследователи, легкие пациента были покрыты толстой слизью. Именно это, по мнению ученых, привело к затруднению дыхания, отдышке и вызвало смерть у пациента с COVID-19.

Как рассказал доктор Санджай Мухопадей из клиники Кливленда, штат Огайо, вскрытие провели 77-летнему мужчине, у которого в истории болезни были также гипертоническая болезнь и ожирение. Симптомы коронавируса у него наблюдались в течение шести дней, но он не стал обращаться к врачам. В больницу его доставили, когда помочь ему было уже невозможно. Тест на коронавирус ему сделали посмертно, и он подтвердил, что больной скончался от COVID-19.

"Мы должны были выяснить, что происходит в легких пациента, который умирает от коронавируса, не находясь на аппарате искусственной вентиляции легких и вообще лечении", - объяснил доктор.

Он добавил, что толстое слизеподобное покрытие на легких пациента привело к воспалению дыхательных путей и повреждению эластичных воздушных мешков в легких. Из-за этого у него наступили проблемы с дыханием, которые и привели к смерти.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые назвали факторы, которые вызывают тяжелые формы коронавируса.

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