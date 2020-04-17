Важка форма коронавірусу: вчені назвали головні фактори

Коронавірус в Україні (Фото:freepik )

Вчені пояснили, чому пацієнти переносять коронавірус по-різному

Коронавірус в Україні був діагностований у 4662 пацієнтів і приріст інфікованих за останню добу склав понад 500 осіб. Станом на 17 квітня 125 осіб загинуло, а 246 пацієнтів одужали.

Вчені назвали головні фактори, які впливають на тяжкість коронавірусу у пацієнтів. Деякі хворі переносять вірус досить легко, а деяких доводиться підключати до апаратів ШВЛ.

Як відзначають професор-імунолог Артуро Касадевал і інфекціоніст Лииз-Анн Пирофски, найважливішим фактором при COVID-19 є кількість вірусу (вірусних часток) потрапило в організм людини при інфікуванні. Якщо їх небагато, то шансів на те, що імунітет людини впорається, більше і хвороба пройде в легкій формі та без сильних симптомів. Якщо їх багато, то хвороба буде протікати важко.

Має значення і генетичні особливості людини, які роблять клітини більш або менш уразливими для коронавірусу. Всі віруси мають здатність розмножуватися усередині живої клітини-господаря. Деякі люди володіють генетичними здібностями несприйнятливості до вірусів, оскільки їх клітини просто не пускають загрозу. У медичній науці є підтвердження несприйнятливості клітин навіть до ВІЛ.

Куди саме в організмі і як вірус проник. Людина може занести коронавірус руками, поторкавши ніс, рот, очі. Відповідь імунної системи відрізняється, якщо вірус занесений через слизову або людина відразу вдихнула його у легені.

Вірулентність самого коронавірусу. Генетики різних країн відзначають, що вірус постійно змінюється, мутує і по-різному впливає на людей із різними генетичними розходженнями.

Стан імунітету людини. Як не дивно, але в першу чергу має значення історія перенесених інфекційних захворювань. Імунна система запам'ятовує перенесені раніше віруси й мікроби та від цього залежить, як організм відреагує на нового "ворога". Вразливішими для коронавірусу стали ті люди, у яких в анамнезі менше перенесених вірусів, бо імунна система не має досвіду боротьби з ними.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені вразили заявою про температуру, від якої гине коронавірус.