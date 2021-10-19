Львівські лікарі назвали небезпечне ускладнення COVID-19: "це не чергові жахалочки"

Коронавірус призводить до утворення тромбозів в кінцівках. І лікарям доводиться проводити операції з ампутації, щоб врятувати пацієнтові життя і здоров'я.

Про це розповіли лікарі КНП "Восьма міська клінічна лікарня" у Львові на своїй сторінці в Facebook.

За останній тиждень хірургам тільки в цій лікарні довелося ампутувати кінцівки відразу трьом пацієнтам, у яких розвинувся небезпечний тромбоз на тлі коронавірусу.

"Вірус стає агресивнішим. І це не чергова "жахалочка". Тромбози, як ускладнення, стали частіше і тільки за цей тиждень хірургам довелося тричі ампутувати кінцівки, щоб врятувати життя пацієнтів. Всі вони потрапили в наше відділення через важкий перебіг хвороби й у них з'явилися симптоми тромбозу", - розповіли в лікарні.

Лікарі відзначають, що від початку пандемії у них було не більше 15 таких випадків, а ось останнім часом ускладнення у вигляді тромбозу стали зустрічатися набагато частіше.

"У зоні ризику ті, хто хворіє на діабет, генералізований атеросклероз, а також пацієнти з надмірною вагою і ті, хто курить", - додали фахівці.

Як пояснюють медики, коронавірус викликає тромбування дрібних і великих судин в різних ділянках тіла. Найчастіше страждають легені, оскільки вірус викликає агрегацію дрібних клітин крові, які призводять до мікротромбування.

Бували випадки, коли клінічна картина на КТ показує масштабне ураження легенів і пацієнт при цьому відчуває себе вже трохи краще. Або навпаки - пацієнту важко дихати, а на КТ не видно змін. Після легень тромби найчастіше з'являються в кишечнику і нижніх кінцівках.

"Небезпека полягає і в тому, що тромбоз, як ускладнення, проявляється не тільки в розпал захворювання, але і після повного одужання. Тому, важливо, після виписки з лікарні, бути на постійному контролі у сімейного лікаря", - резюмували медики.