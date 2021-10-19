ru ua
Вт, 19 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Львівські лікарі назвали небезпечне ускладнення COVID-19: "це не чергові жахалочки"

Новость на русском →
Львів, Вівторок 19 жовтня 2021 15:44
Львівські лікарі назвали небезпечне ускладнення COVID-19: "це не чергові жахалочки" Лікарі назвали небезпечне ускладнення коронавірусу (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Коронавірус призводить до утворення тромбозів в кінцівках. І лікарям доводиться проводити операції з ампутації, щоб врятувати пацієнтові життя і здоров'я.

Про це розповіли лікарі КНП "Восьма міська клінічна лікарня" у Львові на своїй сторінці в Facebook.

За останній тиждень хірургам тільки в цій лікарні довелося ампутувати кінцівки відразу трьом пацієнтам, у яких розвинувся небезпечний тромбоз на тлі коронавірусу.

"Вірус стає агресивнішим. І це не чергова "жахалочка". Тромбози, як ускладнення, стали частіше і тільки за цей тиждень хірургам довелося тричі ампутувати кінцівки, щоб врятувати життя пацієнтів. Всі вони потрапили в наше відділення через важкий перебіг хвороби й у них з'явилися симптоми тромбозу", - розповіли в лікарні.

Лікарі відзначають, що від початку пандемії у них було не більше 15 таких випадків, а ось останнім часом ускладнення у вигляді тромбозу стали зустрічатися набагато частіше.

"У зоні ризику ті, хто хворіє на діабет, генералізований атеросклероз, а також пацієнти з надмірною вагою і ті, хто курить", - додали фахівці.

Як пояснюють медики, коронавірус викликає тромбування дрібних і великих судин в різних ділянках тіла. Найчастіше страждають легені, оскільки вірус викликає агрегацію дрібних клітин крові, які призводять до мікротромбування.

Бували випадки, коли клінічна картина на КТ показує масштабне ураження легенів і пацієнт при цьому відчуває себе вже трохи краще. Або навпаки - пацієнту важко дихати, а на КТ не видно змін. Після легень тромби найчастіше з'являються в кишечнику і нижніх кінцівках.

"Небезпека полягає і в тому, що тромбоз, як ускладнення, проявляється не тільки в розпал захворювання, але і після повного одужання. Тому, важливо, після виписки з лікарні, бути на постійному контролі у сімейного лікаря", - резюмували медики.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікар жахнув розповіддю про ситуацію в Олександрівській лікарні.

А також розповідали про те, що у Харкові хворих з коронавірусом госпіталізують тільки після дзвінка в поліцію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус Коронавірус "Дельта"
LITE
Свято 19 жовтня: що суворо заборонено робити в день апостола Фоми
Свято 19 жовтня: що суворо заборонено робити в день апостола Фоми