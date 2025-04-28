Вкусно и без усилий: 5 рецептов полезных блюд на каждый день

Салат из грейпфрута, свеклы и редьки

Диетолог Эми Дэвис рассказала, что в этот простой салат входят такие суперпродукты, как грейпфрут, свекла, редька и оливковое масло. Они содержат антиоксиданты, клетчатку и много витаминов и минералов.

Ингредиенты:

3 грейпфрута

4 маленьких свеклы

редька

2 столовые ложки оливкового масла

соль и черный перец

Острым ножом снимите кожуру с грейпфрутов, удалив как можно больше белой сердцевины. Нарежьте грейпфрут на дольки, аккуратно отделяя мякоть от оболочки.

Добавьте нарезанную свеклу, редис, оливковое масло и перемешайте. Приправьте солью и перцем.

Салат с грейпфрутом, редькой и свеклой (фото: realsimple)

Клубничный пудинг с чиа

Этот пудинг насыщен клетчаткой, а также растительными омега-3 и белками. Это идеальный полезный для сердца завтрак.

Эти преимущества для здоровья сердца связаны как со способностью клетчатки, так и с омега-3 жирными кислотами снижать уровень холестерина в крови.

Восемь клубник обеспечивают необходимую дозу витамина С, а также 8% ежедневной нормы фолиевой кислоты.

Ингредиенты:

3 ст. ложки семян чиа

1-2 ст. ложки меда или другого подсластителя

1/2 ч. ложки ванильного экстракта (по желанию)

1/2 стакана свежей или замороженной клубники

несколько листочков мяты для украшения

1 стакан молока (можно использовать любое)

Смешайте семена чиа, молоко, мед и ванильный экстракт. Хорошо перемешайте, чтобы чиа не образовывали комочки. Оставьте для набухания: накройте миску или банку крышкой и поставьте в холодильник на 4 часа или на ночь. За это время семена чиа впитают жидкость и образуют густую текстуру, похожую на пудинг.

Пока пудинг набухает, нарежьте клубнику. Если хотите, можно ее немного измельчить, чтобы получить более равномерную текстуру, или оставить целыми кусочками для текстуры.

Когда чиа пудинг готов, перемешайте его еще раз. Выложите в чашки или тарелки, сверху добавьте нарезанную клубнику и украсьте мятой.

Чиа пудинг с клубникой (фото: Freepik)

Спаржа на гриле

Классический весенний овощ - спаржа, которая является источником витамина А, К и фолиевой кислоты, а также содержит противовоспалительные и антиоксидантные соединения, такие как глюкозинолаты и кверцетин.

Она также содержит инулин и пребиотическую клетчатку, которая питает здоровые кишечные бактерии и поддерживает здоровый микробиом.

Перед жаркой спаржу замаринуйте в оливковом масле и специях.

Спаржа на гриле (фото: Getty Images)

Зелень с беконом

Зелень богата питательными веществами, такими как витамин К, С, фолиевая кислота и витамин А.

Ингредиенты:

6 ломтиков бекона

2 больших лука-шалот

4 пучка зелени

соль и перец

1 столовая ложка свежего лимонного сока

Поджарьте бекон на среднем огне, периодически помешивая до хрустящей корочки. Переложите на тарелку. Положите лук-шалот в сковородку и жарьте, часто помешивая - 3-5 минут.

После этого добавьте зелень, соль, перец и жарьте, часто помешивая. В конце выложите к бекону и полейте лимонным соком.

Зелень с беконом (фото: realsimple)

Салат с сыром Халлуми на гриле

Листовая зелень, например шпинат, мангольд, руккола, листовая капуста, горчица и салат, являются одними из самых насыщенных питательными веществами продуктов. Они богаты витаминами А, К, фолиевой кислотой, кальцием, железом и множеством фитонутриентов.

Салат халуми на гриле содержит большую порцию листовой зелени, прекрасно дополненную соленым кусочком сыра. Несмотря на то, что этот сыр содержит больше насыщенных жиров и натрия, он все равно может вписаться в сбалансированную диету, особенно если использовать его в качестве гарнира.

Ингредиенты:

200 г сыра халлуми

1 огурец

1 помидор

1/2 красного лука

1/2 красного перца

1/2 стакана оливок (можно черные или зеленые)

листья салата (руккола, микс салатов, шпинат или любой другой)

масло оливковое - 1-2 ст. ложки (для смазывания сыра)

сок 1/2 лимона

1 ч. ложка меда (по желанию)

соль и перец - по своему вкусу

сушеный орегано или другие травы для вкуса

Помойте и нарежьте овощи, а мир халлуми нарежьте на ломтики толщиной 1 см. Смажьте ломтики оливковым маслом с обеих сторон.

Разогрейте гриль или сковороду-гриль на среднем огне, выложите ломтики и готовьте 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Сыр должен быть румяным с обеих сторон.

В миске или на тарелке смешайте листья салата, овощи (огурец, помидор, перец, лук) и оливки. Добавьте к салату сыр халлуми, нарезанный на ломтики.

Для заправки смешайте оливковое масло, лимонный сок, мед, соль и перец. По желанию можно добавить сушеный орегано или другие травы. Полейте салат заправкой и осторожно перемешайте.

Подавайте салат сразу после приготовления, пока сыр еще теплый.

Салат с сыром Халлуми на гриле (фото: realsimple)