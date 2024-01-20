Легкая и диетическая шаурма, которую вы будете готовить снова и снова

Шаурма уже давно стала любимым блюдом многих украинцев. Она вкусная, питательная и сытная. И кроме фаст-фуда, шаурму с удовольствием готовят дома самостоятельно. Так она получается еще вкуснее.
Как сделать легкую и диетическую шаурму на дому, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео кулинара Александра Миля в Instagram.
Для мяса
Для соуса
Общий вес порции - 1200 г (400 г весит одна шаурма)
Кулинар советует лук мариновать - так он гораздо вкуснее. Нужно нарезать, добавить сахар, уксус, залить кипятком и оставить на 15 минут. Затем слить жидкость.
Мясо нужно нарезать, лучше брать индюшиное, а не куриное – оно не такое сухое.
Добавить йогурт, масло, лимонный сок, выдавить чеснок, добавить соль, перец, специи к курице, паприку. Вымешиваем и обжариваем на среднем огне по 5-7 мин с обеих сторон до золотистости.
Для соуса в тарелку влейте йогурт, майонез, добавьте мед, лимонный сок, чеснок, соль. Все размешайте.
Берем лаваш, смазываем соусом. Выкладываем капусту, далее мясо, помидор, маринованный лук, немного поливаем соусом, подворачиваем края и плотно скручиваем шаурму.
Обжариваем до золотистости обе стороны на гриле или сковороде и подаем горячей.
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