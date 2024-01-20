Легкая и диетическая шаурма, которую вы будете готовить снова и снова

Что вам понадобится

3 лаваша

80 г пекинской или обыкновенной капусты

60 г помидоров

Для мяса

600 г индюшачьего филе

12 г масла

2 ч. ложки йогурта

1 ч. ложка лимонного сока

соль, перец, паприка, специи к курице

2 зубчика чеснока

Для соуса

3 ст. ложки майонеза

3 ст. ложки йогурта

соль

1 ч. ложка меда

2 зубчика чеснока

лимонный сок для маринования лука

70 лука +ст. ложка уксуса +1 ч. ложка сахара

Общий вес порции - 1200 г (400 г весит одна шаурма)

Как готовить диетическую шаурму

Кулинар советует лук мариновать - так он гораздо вкуснее. Нужно нарезать, добавить сахар, уксус, залить кипятком и оставить на 15 минут. Затем слить жидкость.

Мясо нужно нарезать, лучше брать индюшиное, а не куриное – оно не такое сухое.

Добавить йогурт, масло, лимонный сок, выдавить чеснок, добавить соль, перец, специи к курице, паприку. Вымешиваем и обжариваем на среднем огне по 5-7 мин с обеих сторон до золотистости.

Для соуса в тарелку влейте йогурт, майонез, добавьте мед, лимонный сок, чеснок, соль. Все размешайте.

Берем лаваш, смазываем соусом. Выкладываем капусту, далее мясо, помидор, маринованный лук, немного поливаем соусом, подворачиваем края и плотно скручиваем шаурму.

Обжариваем до золотистости обе стороны на гриле или сковороде и подаем горячей.