Легка та дієтична шаурма, яку ви будете готувати знову та знову

Що вам знадобиться

3 лаваші

80 г пекінської або звичайної капусти

60 г помідорів

Для м'яса

600 г індичого філе

12 г олії

2 ч. ложки йогурту

1 ч. ложка лимонного соку

сіль, перець, паприка, спеції до курки

2 зубчики часнику

Для соусу

3 ст. ложки майонезу

3 ст. ложки йогурту

сіль

1 ч. ложка меду

2 зубчики часнику

лимонний сік для маринування цибулі

70 цибулі +ст. ложка оцту +1 ч. ложка цукру

Загальна вага порції - 1200 г (400 г важить одна шаурма)

Як готувати дієтичну шаурму

Кулінар радить цибулю маринувати - так вона значно смачніша. Потрібно її нарізати, додати цукор, оцет, залити окропом та залишити на 15 хвилин. Потім злити рідину.

М'ясо потрібно нарізати, краще брати індиче, а не куряче - воно не таке сухе.

Додати йогурт, олію, лимонний сік, видавити часник, додати сіль, перець, спеції до курки, паприку. Вимішуємо та обсмажуємо на середньому вогні по 5-7 хв з обох боків до золотистості.

Для соусу в тарілку влийте йогурт, майонез, додайте мед, лимонний сік, часник, сіль. Все розмішайте.

Беремо лаваш, змащуємо соусом. Викладаємо капусту, далі м'ясо, помідор, мариновану цибулю, трішки поливаємо соусом, підвертаємо краї та щільно скручуємо шаурму.

Обсмажуємо до золотистості з обох боків на грилі чи сковороді та подаємо гарячою.