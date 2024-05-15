RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Легкая клубничная панакота за 10 минут: придется по вкусу абсолютно всем!

Как приготовить легкую клубничную панакоту (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Сезон клубники в Украине уже начался и можно делать разные вкусности из этой полезной ягоды. Кулинарный блоггер Юлия Симончук поделилась невероятно легким рецептом клубничной панакоты, которой готовится очень быстро.

Как готовить клубничную панакоту, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео рецепт Юлии Симончук в Instagram.

Что вам понадобится:

В расчете на 4 порции

  • Сливки 33% - 500 мл
  • Сахарная пудра - 80-100 г
  • Ванильный сахар - 1 ч. ложка
  • Желатин - 8 г
  • Вода - 60 мл
  • Клубника - 300 г
  • Сахарная пудра - 1-2 ст. ложки

Как готовить клубничную панакоту

Желатин заливаем водой и оставляем набухать.

В кастрюлю с толстым дном вливаем сливки, добавляем сахарную пудру, ванильный сахар и набухший желатин.

Все хорошо размешиваем, ставим на огонь и помешивая доводим до полного растворения желатина. Но не доводим до кипения!

Переливаем все в формы и ставим в холодильник до полного застывания.

Клубнику засыпаем сахарной пудрой и блендеруем до однородности. Далее - вытягиваем формы с застывшей смесью и выкладываем поверх сливочного слоя клубнику.

Кстати, ждать не нужно – такую панакоту можно уже сразу смаковать.

Читайте РБК-Украина в Google News
РецептыСладостиПриготовление