Легкая клубничная панакота за 10 минут: придется по вкусу абсолютно всем!

Сезон клубники в Украине уже начался и можно делать разные вкусности из этой полезной ягоды. Кулинарный блоггер Юлия Симончук поделилась невероятно легким рецептом клубничной панакоты, которой готовится очень быстро.
Как готовить клубничную панакоту, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео рецепт Юлии Симончук в Instagram.
В расчете на 4 порции
Желатин заливаем водой и оставляем набухать.
В кастрюлю с толстым дном вливаем сливки, добавляем сахарную пудру, ванильный сахар и набухший желатин.
Все хорошо размешиваем, ставим на огонь и помешивая доводим до полного растворения желатина. Но не доводим до кипения!
Переливаем все в формы и ставим в холодильник до полного застывания.
Клубнику засыпаем сахарной пудрой и блендеруем до однородности. Далее - вытягиваем формы с застывшей смесью и выкладываем поверх сливочного слоя клубнику.
Кстати, ждать не нужно – такую панакоту можно уже сразу смаковать.
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