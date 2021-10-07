ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Легендарний теплохід "Ластівка" продають на OLX: як він виглядає і скільки коштує

Новость на русском →
Харків, Четвер 07 жовтня 2021 20:20
Легендарний теплохід "Ластівка" продають на OLX: як він виглядає і скільки коштує Легендарний харківський теплохід "Ластівка" пускають з молотка
Автор: Дмитрий Войналович

Легендарний Харківський теплохід "Ластівка" тепер може купити будь-хто. Річковий трамвай, який з 1996 року по 2005 рік курсував по річках Лопань і Харків, продають на OLX за 1,7 мільйона гривень.

Що відомо про цей теплохід і як він виглядає сьогодні - читайте і дивіться в нашому матеріалі далі.

Як виглядає "Ластівка" сьогодні

Пасажирський швидкісний річковий теплохід розміром 22х4 оснащений системою автономного електроживлення та охоронною, пожежною, аварійною сигналізацією, а також системою відеоспостереження і телеметрії.

У ньому є також:

  • кают-компанія з каміном з бразильського каменю, що обігріває сауну з фінською дров'яною топкою HARVIA, і барною стійкою
  • три спальні каюти
  • кухня (камбуз) з холодильником, газовою та електроплитою, СВЧ
  • туалетна кімната з душовою кабіною, раковиною з дзеркалом і тумбою
  • туалет (гальюн)
  • кабіна управління
  • верхня палуба з майданчиком барбекю і з можливістю установки тенту (місткість - 50 осіб за столами)

Максимальна швидкість теплохода, оснащеного трилітровим дизельним двигуном Mercedes, становить 15 км/год.

Легендарний теплохід &quot;Ластівка&quot; продають на OLX: як він виглядає і скільки коштуєЛегендарний теплохід &quot;Ластівка&quot; продають на OLX: як він виглядає і скільки коштуєЛегендарний теплохід &quot;Ластівка&quot; продають на OLX: як він виглядає і скільки коштуєЛегендарний теплохід &quot;Ластівка&quot; продають на OLX: як він виглядає і скільки коштує

Ось так "Ластівка" виглядає сьогодні (фото :olx.ua)

У чому унікальність "Ластівки"

Теплохід був побудований в 1975 році. "Ластівка" була єдиним прогулянковим катером у Харкові.

Радувати містян судно перестало в 2005 році після пожежі, яка фактично знищила техніку.

Легендарний теплохід &quot;Ластівка&quot; продають на OLX: як він виглядає і скільки коштує

Теплохід після пожежі (фото: wikipedia.org)

Довгий час про місцезнаходження катера ходили різні чутки.

Одні стверджували, що його відправили іржавіти на Сортировку, інші - що теплохід продали на металобрухт, а треті заявляли - "Ластівка" була реконструйована і служить будинком на воді на Старому Салтові.

Судячи з усього, катер дійсно привели до порядку і тепер стати щасливим володарем культової "Ластівки" може кожен бажаючий, у кого є заявлена сума грошей.

Раніше ми розповідали про те, чому" Запорожець " в СРСР коштував дорожче, ніж Ford Mustang.

Дивіться також, як змінилося найбільше озеро Українських Карпат за десять років.

Читайте РБК-Україна в Google News
Olx.ua Харків
LITE
Свято 7 жовтня: що потрібно зробити в цей особливий день, у кого день ангела
Свято 7 жовтня: що потрібно зробити в цей особливий день, у кого день ангела