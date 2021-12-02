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Легендарний кухар Джеймі Олівер розкрив секрет ідеальної смаженої картоплі: "Це рай!"

Автор: Світлана Мащенко

Всесвітньо відомий британський кухар-мільйонер Джеймі Олівер поділився секретом приготування смачної смаженої картоплі. Ресторатор запевняє, що ви опинитеся в раю, спробувавши приготовану за його рецептом страву.

Про це пише Daily Express.

Цікаво, що картопля фрі, яку подають разом з рибою (Fish and Chips), є традиційною британською стравою.

Джеймі вирішив розгулятися і приготувати частування відразу для десяти гостей.

Інгредієнти:

  • Картопля - 2,5 кг
  • Вершкове масло або гусячий жир - 4 ст. л.
  • Оливкова олія
  • Часник - 1 голівка
  • Свіжа шавлія - 15 г (приблизно половина пучка).
  • Сіль і перець за смаком

Покрокове приготування

Спочатку очистіть картоплю, щоб вона залишалася цілою і в ідеалі приблизно одного розміру.

Проваріть її в киплячій підсоленій воді протягом 15 хвилин. Злийте на друшляк і дайте висохнути на пару хвилин.

Злегка струсіть друшляк, щоб краї картоплі "вспушилися", і ви отримаєте максимальну площу поверхні для отримання хрусткої скоринки під час смаження.

Покладіть гусячий жир або масло в найбільше деко для смаження.

Всипте картоплю, додайте дрібку морської солі і чорного перцю, потім перемішайте і розкладіть одним досить щільним рівним шаром, але з невеликими проміжками між бульбами.

Накрийте кришкою і поставте на ніч в холодильник.

Потім попередньо розігрійте духовку до 180 градусів. Додайте на деко неочищені і злегка роздавлені зубчики часнику.

Потім запікайте протягом години поки картопля не стане хрусткою і золотистою. Вийміть деко з духовки.

Обірвіть листя шавлії і додайте в них трохи оливкової олії. Посипте картоплю шавлією і запікайте ще 20-25 хвилин або до золотистого кольору.

"Це рай! Ви навіть можете подати її в ресторані саму по собі, вона така смачна", - говорить Джеймі.

Фото: смажена картопля за рецептом Джеймі Олівера (express.co.uk)

Це цікаво знати

46-річний Джеймі Олівер доводить, що справа, яку любиш всім серцем, може зробити тебе не тільки знаменитим, але і казково багатим

Англійський кухар, ресторатор, телеведучий, популяризатор домашньої кулінарії та здорового харчування, автор відомих книг з кулінарії володіє ресторанами по всьому світу. Статок Джеймі Олівера і його дружини оцінюється в 150 млн фунтів стерлінгів.

Крім того Джеймі вже більше двадцяти років одружений на моделі Джульєт "Джулс" Нортон, з якою виховує п'ятьох дітей.

Фото: Джеймі Олівер з дружиною (Getty Images)

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