Легендарний астероїд з золота виявився не тим, чим його вважали: вчені зробили заяву

Що відомо про астероїд?

Так, астероїд був відкритий астрономом Аннібале де Гаспарісом ще в 1852 році. Але небесне тіло привертає увагу вчених досі, NASA планує відправити апарат для його вивчення у 2022 році.

Зазначають, що у місії Psyche дві основні задачі. Вважається, що Психея-16 це ядро невеликої планети, яка не змогла до кінця сформуватися на ранніх етапах існування Сонячної системи. Крім того, вчені припускають, що астероїд може містити велику кількість дорогоцінних металів. Тобто, Психея-16 могла б стати першим небесним тілом, на якому люди могли б добувати ресурси.

Відтепер вчений Кантілло заявив про те, що ці перспективи можуть бути не такими райдужними. До цього вчені оцінювали склад астероїда на підставі аналізу сонячного світла, яке відбивається від його поверхні. Якщо зразок світла відповідав зразкам інших металевих предметів, дослідники припускали, що він там є. Але Кастілло і його колеги використали інший підхід - вони відтворили реголіт Психеї-16, змішавши в лабораторії різні матеріали. Вчені аналізували світлові патерни, поки вони не співпали зі спостереженнями в телескопі.

Фото: астероїд Психея-16 (nasa.gov)

З чого складається астероїд?

За попередніми аналізами Психея на 94% складалася з металів, а також була дуже щільним небесним тілом. Дані Кантілло вказують на те, що астероїд на 82,5% складається з металу, на 7% з піроксену з низьким вмістом заліза і на 10,5% з вуглецевого хондриту, який, ймовірно, утворився після зіткнення з іншими астероїдами. Об'ємну щільність Психеї вчені оцінили в 35%, тобто, всередині астероїда більше третини - порожній простір.

Тобто, Психея набагато ближча не до ядер планет, а до звичайних астероїдів, на зразок Бенну. Його об'ємна щільність оцінюється в 50%, це приблизно як купа щебеню.

Астероїд із золота?

Днями Національне управління з аеронавтики й дослідженню космічного простору (НАСА) повідомила цікаву новину: на астероїді Психея 16, орбіта якого знаходиться між Марсом і Юпітером, були виявлені величезні запаси залізної руди й дорогоцінних металів, в тому числі золота.

Величезна кількість золота, заліза і нікелю на цьому астероїді вражає уяву. Тепер тільки необхідно підтвердити його і почати видобуток.

Вчені розповіли, що якщо компанії захочуть залишитися найбільшими виробниками золота, то їм доведеться покинути Землю. Саме завдяки космічним покладам дорогоцінного металу, вони збережуть свій поточний статус.

Хто перший розпочне вибудувати золото?

Китай хоче бути попереду планети всієї в цьому питанні, і це цілком можливо, враховуючи, що ця країна володіє всіма провідними компаніями, які видобувають природні ресурси.

Орім того, NASA зосереджена на науковому дослідженні космосу, а Китай - на економічному аспекті, експлуатації ресурсів космосу для збільшення національного багатства в довгостроковій перспективі.