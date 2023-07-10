Пятов подтвердил завершение карьеры: чем будет заниматься легендарный вратарь

Капитан донецкого "Шахтера" Андрей Пятов решил повесить бутсы на гвоздь после двух десятилетий выступлений в профессионалах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

39-летний голкипер завершил карьеру в межсезонье-2023. Теперь он войдет в тренерский штаб "горняков".

"Андрей, благодарим тебя за эти невероятные 16 лет: за десятки трофеев и сотни побед, за тысячи незабываемых моментов на футбольном поле, за безграничное количество ярких эмоций, за настоящую любовь и уважение к "Шахтеру"! Это была красивая история, Капитан!" – говорится в заявлении клуба.

Пятов пополнил команду нового наставника "горняков" – Патрика ван Леувена. Круг его обязанностей определят позже. Ранее тренером вратарей "Шахтера" стал Деннис Гентенар.

Кто такой Андрей Пятов

Уроженец Кропивницкого, воспитанник полтавской "Ворсклы". На взрослом уровне дебютировал во Второй лиге в резервной команде еще в сезоне 2001/02.

В первой команде впервые появился в следующей кампании. Основным кипером "Ворсклы" стал в сезоне 2005/06. Зимой 2007 года за 1 млн. евро перешел в "Шахтер", но еще год провел в Полтаве. В течение 12-ти сезонов был безоговорочным "первым номером" гранда.

Пятов с "горняками" 11 раз стал чемпионом Украины, выиграл по 8 Кубков и Суперкубков Украины, стал обладателем Кубка УЕФА 2008/09. По количеству завоеванных трофеев (28) вратарь стал рекордсменом "Шахтера". В сборной Украины провел 102 матча, ездил на ЧМ-2006 резервистом и основным на три Евро.