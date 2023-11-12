Легализация медицинского каннабиса в Украине: действительно ли марихуана безопасна для здоров'я

Что показывают исследования

"Результаты национального опроса в США демонстрируют, что, несмотря на отсутствие надежных научных подтверждений, многие взрослые считают, что ежедневное употребление каннабиса безопаснее табака, и эта тенденция демонстрирует последовательный рост", - говорит врач.

При этом он отмечает, что строгие законодательные инициативы и агрессивные социальные кампании привели к сокращению распространенности курения сигарет, а вот сферу каннабиса в США не регулировали, хотя он тоже может повлечь негативные последствия.

В исследовании приняли участие 5035 преимущественно белых взрослых американцев, средний возраст - 53,4 года. Они заполнили три онлайн-опроса с 2017 по 2021 год о безопасности табака и каннабиса.

"Во всех трех волнах опросы респондентов просили оценить безопасность курения одной сигареты с марихуаной в день по сравнению с одной стандартной табачной сигаретой. Респонденты также выражали свои взгляды на безопасность влияния пассивного курения (как марихуаны, так и табака) на определенные группы населения, включая, детей, беременных и взрослых", - рассказывает Швец.

В 2021 году больше опрошенных ответили, что каннабис является "несколько безопаснее" или "намного безопаснее" табака, чем это показывали данные в 2017 году (44,3% против 36,7%).

"Молодые и холостые люди гораздо чаще воспринимали курение каннабиса как безопаснее, чем курение табачных изделий", - говорит диетолог.

Действительно ли каннабис такой безвредный

Эксперты из Американской легочной ассоциации сравнили влияние каннабиса и табака на здоровье курильщиков.

"Дым вреден для здоровья легких. Нет принципиального значения происхождения этого дыма, будет ли он от древесины, табака или марихуаны. Токсины и канцерогены аналогично образуются при горении любых веществ и материалов", - говорит Швец.

Дым, который образуется при сгорании каннабиса, содержит много токсинов, канцерогенов и других агрессивных веществ, как и табачный дым.

"Вместе с тем курение марихуаны отличается от курения табака. Курильщики каннабиса пытаются глубже вдыхать дым и дольше держать его в легких, чем курильщики табачных изделий. Это обуславливает большую экспозицию и более мощное влияние компонентов дыма на структуры бронхов с легкими", - отмечает он.

Пассивное вдыхание дыма каннабиса связано с попаданием аналогичного перечня вредных веществ в дыхательные пути. Количество токсинов и канцерогенов сопоставимо с "активным" курением.

"Несмотря на пока отсутствующие научные подтверждения, вероятность вредных последствий от влияния дыма марихуаны высока, особенно для уязвимых категорий, вроде детей", - добавляет медик.

При этом он отмечает, что ученые до сих пор изучают влияние табака, электронных сигарет и курение марихуаны на здоровье. Но уже сейчас можно заявить, что курение является вредной привычкой, от которой страдают органы дыхания вместе со здоровьем всего организма.