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Легализация медицинского каннабиса в Украине: действительно ли марихуана безопасна для здоров'я

Как марихуемая влияет на здоровье (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

В Украине до сих пор ведутся обсуждения о целесообразности легализации каннабиса в медицинских целях - в частности, для облегчения состояния пациентов после химиотерапии или ампутации конечностей у военных.

Часть общества опасается легализации каннабиса, ведь считает его сильным наркотическим средством, вызывающим зависимость, хотя на самом деле он не относится к этой категории. А вот некоторые наоборот думают, что марихуана безопаснее табака.

Действительно ли каннабис безопаснее обычных сигарет, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию диетолога Олега Швеца в Facebook.

Что показывают исследования

"Результаты национального опроса в США демонстрируют, что, несмотря на отсутствие надежных научных подтверждений, многие взрослые считают, что ежедневное употребление каннабиса безопаснее табака, и эта тенденция демонстрирует последовательный рост", - говорит врач.

При этом он отмечает, что строгие законодательные инициативы и агрессивные социальные кампании привели к сокращению распространенности курения сигарет, а вот сферу каннабиса в США не регулировали, хотя он тоже может повлечь негативные последствия.

В исследовании приняли участие 5035 преимущественно белых взрослых американцев, средний возраст - 53,4 года. Они заполнили три онлайн-опроса с 2017 по 2021 год о безопасности табака и каннабиса. 

"Во всех трех волнах опросы респондентов просили оценить безопасность курения одной сигареты с марихуаной в день по сравнению с одной стандартной табачной сигаретой. Респонденты также выражали свои взгляды на безопасность влияния пассивного курения (как марихуаны, так и табака) на определенные группы населения, включая, детей, беременных и взрослых", - рассказывает Швец.

В 2021 году больше опрошенных ответили, что каннабис является "несколько безопаснее" или "намного безопаснее" табака, чем это показывали данные в 2017 году (44,3% против 36,7%).

"Молодые и холостые люди гораздо чаще воспринимали курение каннабиса как безопаснее, чем курение табачных изделий", - говорит диетолог.

Действительно ли каннабис такой безвредный

Эксперты из Американской легочной ассоциации сравнили влияние каннабиса и табака на здоровье курильщиков.

"Дым вреден для здоровья легких. Нет принципиального значения происхождения этого дыма, будет ли он от древесины, табака или марихуаны. Токсины и канцерогены аналогично образуются при горении любых веществ и материалов", - говорит Швец.

Дым, который образуется при сгорании каннабиса, содержит много токсинов, канцерогенов и других агрессивных веществ, как и табачный дым.

"Вместе с тем курение марихуаны отличается от курения табака. Курильщики каннабиса пытаются глубже вдыхать дым и дольше держать его в легких, чем курильщики табачных изделий. Это обуславливает большую экспозицию и более мощное влияние компонентов дыма на структуры бронхов с легкими", - отмечает он.

Пассивное вдыхание дыма каннабиса связано с попаданием аналогичного перечня вредных веществ в дыхательные пути. Количество токсинов и канцерогенов сопоставимо с "активным" курением.

"Несмотря на пока отсутствующие научные подтверждения, вероятность вредных последствий от влияния дыма марихуаны высока, особенно для уязвимых категорий, вроде детей", - добавляет медик.

При этом он отмечает, что ученые до сих пор изучают влияние табака, электронных сигарет и курение марихуаны на здоровье. Но уже сейчас можно заявить, что курение является вредной привычкой, от которой страдают органы дыхания вместе со здоровьем всего организма.

Ранее мы писали о том, в каких странах легализован каннабис.

Читайте также о том, почему медицинский каннабис - это лекарственное средство и кому он нужен.

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