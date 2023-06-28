Наша страна - не для интернатов! Зеленский анонсировал важные изменения в семейном воспитании детей

В Украине нужно больше поддержки отцовства и детства. Чтобы большое количество детей было в радость, а не ограничением, и все они воспитывались в семьях.

"Украина нуждается в новой политике поддержки родительства и детства. Второй и третий ребенок в семье это счастье, а не ограничение возможностей, и именно на такое счастье должна работать государственная политика. Украина будет поддерживать родительства на всех этапах. Украина будет уважать каждую семью, будет делать все, чтобы именно семейное воспитание детей было отличительной чертой воспитания детей в Украине. Наша страна – не для интернатов", - сказал президент.

Следует отметить, что во время своего выступления в Раде в честь Дня Конституции Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина идет к победе и стране необходима доктрина, в которой будут определены основные вопросы будущего. Эта доктрина должна отвечать на все фундаментальные вопросы об Украине и будущем украинцев.

По его словам, пять основных ориентиров для украинской доктрины: философия победы Украины, глобальность украинской безопасности, политика героев, политика справедливости и трансформации за 10 лет.