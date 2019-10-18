Леді Гага вилізла на шанувальника і впала зі сцени (відео)

Леді Гага впала зі сцени разом з фанатом (facebook.com ladygaga)

Леді Гага осоромилася на своєму концерті в Лас-Вегасі

Леді Гага потрапила в дуже незручне становище на своєму концерті. Американська співачка забралася на фаната, який вийшов до неї на сцену, але не втримала рівновагу і впала разом з ним вниз. Про це повідомляє один з таблоїдів США.

Виконавиця давала свій концерт в Лас-Вегасі і вирішила порозважатися. До неї на сцену вийшов чоловік, вона вилізла на нього, імітуючи сексуальні рухи. Фанат спочатку балансував із зіркою, а потім не втримався і вони впали разом. Люди почали голосно здивовано кричати.

Цікаво, що поп-діва продовжила концерт як ні в чому не бувало. Як далі розвивалася історія з шанувальником - не відомо.

До речі, це вже не перше падіння Гаги. Так, раніше співачка різко впала перед автомобілем, у пресі писали, що вона була вагомо п'яна.