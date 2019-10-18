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Леди Гага взобралась на поклонника и упала со сцены (видео)

STYLERПерсоны    18.10.2019 - 15:39
Леди Гага взобралась на поклонника и упала со сцены (видео)
Леди Гага упала со сцены вместе с фанатом (facebook.com ladygaga)

Леди Гага оконфузилась на своем концерте в Лас-Вегасе

Леди Гага попала в очень неудобное положение на своем концерте. Американская певица взобралась на фаната, который вышел к ней на сцену, но не удержала равновесие и рухнула вместе с ним вниз. Об этом сообщает один из таблоидов США.

Исполнительница давала свой концерт в Лас-Вегасе и решила пошалить. К ней на сцену вышел мужчина, она взобралась на него, имититируя сексуальные движения. Фанат вначале балансировал со звездой, а потом не удержался и они рухнули вместе. Люди начали громко изумленно кричать.

Интересно, что поп-дива продолжила концерт как ни в чем не бывало. Как дальше развивалась история с поклонником - не известно.

К слову, это уже не первое падение Гаги. Так, ранее певица резко упала перед автомобилем, в прессе писали, что она была изрядна пьяна.

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