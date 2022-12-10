Едва не погиб на свой день рождения: во Львове врачи чудом спасли защитника
Во Львове врачи спасли историка Ореста Круковского, попавшего под минометный обстрел во время освобождения Лимана. Сейчас он снова учится ходить.
Об этом сообщили на странице Первого медицинского объединения Львова в Facebook.
Что о нем известно
Оресту Круковскому - 52 года, он историк музея национально-освободительной борьбы во Львове и с первых дней полномасштабного вторжения встал на защиту страны.
По словам медиков, за полгода участия в самых ожесточенных боях на восточном направлении, несмотря на постоянную опасность, Оресту удавалось остаться невредимым.
Однако, 27 сентября, в свой День рождения, Орест вместе с собратьями пошел в наступление, чтобы освободить Лиман.
Военный Орест Круковский (скрин)
Как спасали военного
Тогда мужчину накрыло минометным обстрелом. Он вспоминает, как почувствовал тупой удар в бедро и полилась кровь. Самому остановить ее не удавалось, поэтому на помощь пришел побратим, наложивший турникет.
После этого врачи оказали ему первую медицинскую помощь.
Военного разбитой грунтовой дорогой везли в Краматорск, где по пути он потерял около двух литров крови.
Во Львове врачи спасли военного (скрин)
Во время нескольких операций в Краматорске и Днепре из ран пациента извлекли девять осколков. В это время и стало понятно, что Орест не чувствует ноги.
Врачи предположили, что чувствительность может восстановиться, но требуется очень хорошая реабилитация. Именно в таком состоянии его доставили во Львов.
Сейчас специалисты каждый день по несколько часов работают с военным. Уже есть успехи, ведь постепенно чувствительность в ноге восстанавливается.
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