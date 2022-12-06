Выдержала уже 10 операций: во Львове врачи чудом спасли женщину, которую чуть не убила ракета РФ
Во Львове врачи спасли женщину из Бахмута, которая получила тяжелые ранения. В частности, медики пересадили ткани со спины на ногу, чтобы спасти конечности от ампутации.
Об этом сообщили на странице Первого медицинского объединения Львова в Facebbok.
Как женщина получила ранение
Так, 40-летнюю Оксану Лукьянец в июле едва живой откопали из 5-метровой воронки, образовавшейся от прилета российской ракеты.
По словам врачей, в больницу женщины доставили в крайне тяжелом состоянии: осколочные ранения правого легкого, печени, большие раны левого плеча, открытый перелом обеих ног и правой руки. Одиннадцать дней за ее жизнь боролись в реанимации.
Как только состояние Оксане удалось стабилизировать, эвакуационным поездом ее доставили во Львов. Там специалисты долечили раны живота, рук, ног и сохранить нижнюю конечность, имеющую сложный открытый перелом от ампутации.
Во Львове спасли ногу женщине из Бахмута (скрин)
Что сделали врачи
Однако сейчас угроза ампутации пока сохраняется. В общей сложности женщина выдержала уже 10 хирургических операций.
"В конце концов, хирурги прибегают к сложной реконструктивной операции "free flap", которую они выполнили совместно с коллегой из Британии: они взяли лоскут самой широкой мышцы спины и пересадили ее на травмированный участок ноги, сшивая самые маленькие сосуды", - говорится в сообщении.
Операция продолжительностью 12 часов прошла удачно. Врачи говорят, что пересаженная мышца прижилась, поэтому конечность удалось спасти. Впереди Оксану ждут еще несколько операций на кости.
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