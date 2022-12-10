Ледь не загинув на свій день народження: у Львові лікарі дивом врятували захисника

У Львові лікарі врятували історика Ореста Круковського, який потрапив під мінометний обстріл під час звільнення Лиману. Зараз він знову вчиться ходити.

Про це повідомили на сторінці Першого медичного об'єднання Львова у Facebook .

Що про нього відомо

Оресту Круковському - 52 роки, він історик музею національно-визвольної боротьби у Львові й з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист країни.

За словами медиків, за пів року участі в найзапекліших боях на східному напрямку, попри постійну небезпеку, Оресту вдавалося залишитися неушкодженим.

Однак, 27 вересня, у свій День народження, Орест разом із побратимами пішов у наступ, щоб звільнити Лиман.

Військовий Орест Круковський (скрін)

Як рятували військового

Тоді чоловіка накрило мінометним обстрілом. Він згадує, як відчув тупий удар в стегно та полилася кров. Самому зупинити її не вдавалося, тому на допомогу прийшов побратим, який наклав турнікет.

Після цього лікарі надали йому першу медичну допомогу.

Військового розбитою ґрунтовою дорогою везли до Краматорська, де на шляху він втратив близько двох літрів крові.

У Львові лікарі врятували військового (скрін)

Під час кількох операцій в Краматорську і Дніпрі з ран пацієнта витягли дев’ять осколків. Саме тоді і стало зрозуміло, що Орест не відчуває ноги.

Лікарі припустили, що чутливість може відновитися, але потрібна дуже хороша реабілітація. Саме в такому стані його доставили до Львова.

Зараз фахівці щодня по кілька годин працюють з військовим. Вже є успіхи, адже поступово чутливість в нозі відновлюється.