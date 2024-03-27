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Едва выбрался из горящего танка. История воина, который чудом спасся, поразила украинцев

Раненый Алексей сейчас находится в Днепре (скриншот с видео)
Автор: Василина Копытко

Медики Днепра спасли 43-летнего Алексея из Киева, который получил тяжелые ожоги, когда враг попал ракетой в его танк. Военному чудом удалось выползти из горящей техники.

Историю защитника рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию генерального директора Днепропетровской областной клинической больницы им. И. И. Мечникова Сергея Рыженко в Facebook.

История военного

"С самого начала войны Олексей пошел в военкомат с удостоверением водителя автомобиля и водителя трактора. После второго визита в комиссариат был мобилизован, стал танкистом", - рассказывает врач историю военного.

Алексей получил ранение на Славянском направлении. В бою в его танк враг попал из противотанковой ракеты. Технику охватил огонь, военный чудом выполз из горящего танка.

Далее он попал в стабпункт, затем в военный госпиталь и только вечером того же дня его доставили в больницу Мечникова.

"Сильно обожженное лицо, иссеченное обломками, осколочные ранения конечностей, грудной клетки и брюшной стенки, перелом костей обеих голеней. Защитник прооперирован, ему наложили аппараты наружной фиксации", - рассказывает Рыженко.

Врачи-травматологи после операции пообещали, что Алексей сможет ходить.

"Больше всего хочет увидеть жену и двоих детей, просится как можно быстрее на эвакуацию в Киев. Говорит: "дома я и таким понадоблюсь". Такие воины как Алексей, нам дают надежду, что ценой здоровья и жизни наступят лучшие времена для нашей Украины", - рассказывает врач.

Под постом Рыженко много украинцев оставили комментарии, в которых желают выздоровления Алексею и скорейшего возвращения домой.

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