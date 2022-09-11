Лікували понад місяць: єнотика, якого врятували бійці ДСНС, випустили на волю

Цей ссавець сімейства псових тоді потрапив у дуже небезпечну ситуацію - застряг між дошками в паркані на ставку на базі відпочинку "Пристань", і міг задихнутися. Місцевий рибалка 3 серпня помітив звірка в біді та викликав рятувальників, які на човні підпливли до бідолахи і дістали знесиленого цуценя з такого "капкана". Бійці ДСНС тоді показали фото, як проходила операція з порятунку "єнотика".

Єнотовидний собака був у важкому стані, були травми та рани в районі голови і тазу.

Бійці ДСНС врятували єнотовидного собаку і передали ветеринарам (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Ветеринари надали звірку медичну допомогу, після чого він проходив реабілітацію в Одесі у звіринці.

Коли ж пухнастику стало краще і всі травми були заліковані, залишати його в зоопарку не було необхідності, тому було вирішено випустити тварину у звичне середовище проживання.

Єнотовидний собака поправляв здоров'я в Одеському зоопарку (фото: bilyayivka.city)

Коли рани залікувалися, єнотовидну собаку випустили на волю (фото: facebook.com/zmeybelyakov)

"Ми залишаємо в зоопарку тварин тільки в тих випадках, коли вони вже не можуть жити в природі, наприклад птах без крила. Цей самець собаки зможе жити далі в дикій природі", - пояснив Бєляков, передає" Біляївка.City".

Уточнюється, що єнотовидний собака перебував під оглядом ветеринарів понад місяць. Зараз він знову на природі на волі.

Відео: врятованого на ставку в Біляївці єнотовидного собаку після лікування випустили в природу