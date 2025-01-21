Лазерная расческа или дарсонваль: трихолог рассказала, что действительно стимулирует рост волос

Что известно о дарсонвале

По словам трихолога Ульяны Эрстенюк, дарсонваль очень популярен, но из доказанных полезных свойств можно отметить только влияние на себорегуляцию и антибактериальные свойства.

Однако, влияния на стимуляцию роста волос и уменьшение выпадения волос данный прибор не имеет. Все потому, что микротоки которые он производит не проникают вглубь к волосяному фолликулу.

Насадка для волос выполняется в форме расчески, а насадки для лица и тела могут иметь грибовидную, лепестковую форму, или выполняются в виде капли.

Что касается непосредственного лечебного воздействия, то устройство передает на электрод импульсные токи высокой частоты. Далее электрод-насадку пошагово прижимают к отдельным участкам тела. Воздействие импульсных токов на поверхностные слои кожи стимулирует кровообращение, питание тканей и клеточную регенерацию.

К тому же часто такой прибор применяют:

для реабилитации пациентов

для лечения боли в мышцах и спине

для лечения невралгий и неврита

для лечения грыжи

для лечения варикоза

в случае расстройств сна

Однако, важно, что с доказательной и традиционной медициной этот прибор не имеет ничего общего.

Действенна ли лазерная расческа

Врач рассказала, что положительное влияние лазера и красного света на фолликулы давно доказано многочисленными клиническими исследованиями.

Особенно положительную роль он играет в комплексном лечении Андрогенетической алопеции у мужчин и женщин и после пересадки волос.

"Благодаря длине красного света 655 нанометров, лазер работает на уровне волосяного фолликула. Стимулирует рост волос, улучшает его качество, действует противовоспалительно и увеличивает густоту волос. Также он одобрен FDA (Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов), что не только на словах подтверждает его эффективность и безопасность", - говорится в сообщении.