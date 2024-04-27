Лазарева суббота 27 апреля: что нельзя делать и какие главные приметы
27 апреля - Лазарева суббота, день, когда Христос воскресил праведного Лазаря. В этот день церковь чтит память преподобного Стефана, Киево-Печерского игумена и священномученика Симеона Иерусалимского.
О том, что можно и нельзя делать в Лазареву субботу, а также о том, какие приметы на этот день, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники для подготовки материала: сайт ПЦУ, Церковный календарь, Лунный календарь.
История и традиции праздника
В Лазареву субботу, которая предшествует Вербному воскресенью, вспоминают чудо, которое совершил Иисус, воскресив своего друга Лазаря. Лазарь, живший в Вифании вместе с сестрами Марией и Мартой, однажды заболел - и болезнь вскоре привела к смерти.
Через четыре дня, услышав обращение сестер Лазаря в своих молитвах, Иисус воскресил Лазаря. После этого многие стали последователями Христа - однако чудо усилило и злость завистников, которые задумали убить Иисуса.
Лазарь, после своего чудесного воскресения, прожил еще 30 лет, став епископом на Кипре.
Сегодня на ранней службе поют "Ангельский собор" после второй кафизмы и совершают кадение всего храма. Также вспоминают на Литургии и ранней праведного Лазаря после слов "Христос, истинный Бог наш...".
Хотя все еще действуют запреты Великого поста, в Лазареву субботу разрешается есть рыбную икру, горячую пищу, а также выпить небольшое количество вина.
С вечера Лазаревой субботы начинают святить вербовые веточки, которые являются символом чуда воскресения Лазаря и чествования Христа.
Этот день помогал нашим предкам определить время проведения земляных работ. Если к этому дню в лесу на всех деревьях есть листья, а сегодня слышен гром и квакание лягушек - начинали пахать поле. Если же на березе полностью развернулись листья - начинали сажать картофель.
Кем были мученик Симеон и преподобный Стефан
Священномученик Симеон Иерусалимский был одним из 70 апостолов, присоединившись к последователям Христа после увиденных чудес Господа. При жизни он проповедовал христианство и помогал людям найти путь к вере.
Однако при гонениях христиан Симеон, в возрасте 120 лет, был распят, став святым.
Преподобный Стефан, живший в 11 веке, вел праведную и аскетическую жизнь и отметился построением церкви и строительством Печерского монастыря.
Что нельзя делать в Лазареву субботу
- Сегодня рекомендуется отложить дела или же завершить их раньше.
- В этот день не желательно работать или заниматься физическим трудом.
- В субботу Лазаря нельзя ругаться или ссориться.
Народные приметы этого дня
- Если 27 апреля идет сильный дождь - рожь принесет хороший урожай.
- Сегодня по небу быстро "бегут" облака от ветра - будет продолжительная непогода.
- В эту субботу слышно, как сова кричит - придет похолодание.
- Если 27 апреля трава сухая утром - следует ожидать дождя вечером.
- Сегодня ясно и солнечно утром, днем появляются облака, однако к вечеру исчезают - скоро могут быть заморозки.
- По приметам, туман к вечеру - к потеплению.
У кого сегодня день ангела
27 апреля именины отмечают: Анастасия, Егор, Мария, Георгий, Иван, Илларион, Николай, Петр, Павел, Семен, Степан, Сергей, Ян.
Кстати, недавно мы писали о том, как праздновали Пасху наши предки.
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