Ругайтесь на здоровье: психологи раскрыли всю правду о ссорах и спорах в отношениях

Частые ссоры и споры в отношениях многие воспринимают как плохой знак. И действительно, когда пары начинают чаще и сильнее ссориться, за горизонтом уже маячит развод. Однако психологи уверены, что мужья и жены, которые спорят до хрипоты, живут значительно дольше тех, кто подавляет гнев.

Всю правду о спорах в отношениях рассказали исследователи из Мичиганского университета в статье на Journal of Family Communication.

Партнеры должны научиться выходить из конфликта

"Когда люди сходятся вместе, одной из важных задач становится урегулирований разногласий. Как правило, никого этому не учат. Если обоих воспитали хорошие родители - прекрасно, они берут с них пример. Но чаще всего пары не разбираются в стратегии управления конфликтами. Поскольку противоречия неизбежны, очень важно, каким образом супруги их разрешают", - объясняет руководитель исследования, профессор кафедры психологии и здравоохранения Мичиганского университета Эрнест Харбург.

По слова ученого, спрятанный гнев может иметь эффект замедленной бомбы. Если замалчивать постоянно проблемы и не выражать эмоции, это выльется не только в психологические, но и в физиологические проблемы.

"Допустим, между вами конфликт. Ключевой вопрос: как вы собираетесь поступить? Если просто "похороните" гнев, но все равно продолжите мысленно возражать противнику и возмущаться его поведением и при этом даже не попытаетесь заговорить о проблеме, помните: вы в беде", - подчеркивает профессор.

Он добавил, что многочисленные исследования показывают, что давать гневу выход полезно. Например, рассерженные люди принимают лучшие решения: вероятно, потому, что эта эмоция приказывает мозгу игнорировать сомнения и сосредоточиться на сути задачи.

Кроме того, выяснилось, что те, кто открыто выражает негодование, лучше владеют ситуацией и быстрее справляется с трудностями.

Законсервированный гнев только увеличивает стресс, а это сокращает продолжительность жизни. Психологи считают, что высокий процент преждевременной смертности среди супругов, скрывающих проявление гнева, объясняется рядом факторов.

Среди них - привычка скрывать взаимное недовольство, неумение обсуждать чувства и проблемы, безответственное отношение к здоровью.

Умение ругаться укрепляет здоровье

Группа специалистов под руководством Харбурга более 17 лет изучала 192 семейные пары в возрасте от 35 до 69 лет. Особое внимание уделялось тому, как они воспринимают несправедливую или незаслуженную агрессию со стороны супруга.

Оказалось, что самые плохие последствия для здоровья оказались у тех пар, где оба супруги были супрессорами - то есть оба скрывали признаки гнева. Из 192 пар таких оказалось 26.

В таких семьях скончались за время исследования один или оба супруга (23% и 27%). В остальных группах смертность была значительно ниже - только 6% партнеров и 19% семей, где умер один из супругов.

При подсчете результатов ученые учитывали очень многие показатели, в том числе возраст, вес, давление, курение, состояние легких, сердечно-сосудистые риски.

И хотя итоги пока еще промежуточные, исследователи уже уверены в том, что есть четкая взаимосвязь между выражением гнева, ссорами, спорами в браке и состоянием физического здоровья.

По словам профессора Харбурга, пары, которые ругаются и спорят, умеют выражать свои эмоции и негатив, а также умеют выходить из конфликтов - проживут значительно дольше те, кто скрывает свой гнев от партнера.