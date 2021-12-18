Лайфхак, який допоможе добре виспатися у готельному номері

Так, дівчина зазначає, що лайфхак допоможе, якщо ви вирішили довше поспати вранці, або подрімати посеред дня, а вікна у номері не зашторюються до кінця.

Зазначається, що знадобиться вішак для одягу з зажимами. Їх можна використати як прищіпки й з'єднати ними штори. До того ж так світло не проникатиме до кімнати та можна буде вдосталь поспати.

Також Кароліна розповіла ще кілька порад щодо життя в готелі. Якщо у номері мало розеток або ж ви забули вдома блок з USB-входом, пошукайте потрібний роз'єм на задній панелі телевізора.

Окрім того, якщо вам знадобилося попрацювати за ноутбуком, але ви не хочете робити це сидячи. Тому у стіл можна перетворити звичайну прасувальну дошку.

Відео блогерки зібрало понад 170 тисячі переглядів.