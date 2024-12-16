В Лавре сделали заявление о съемках Клопотенко в Трапезной: что говорят представители заповедника

Знаменитый кулинар Евгений Клопотенко оказался в центре скандала после того, как снял один из выпусков своего кулинарного шоу в стенах Киево-Печерской лавры. Теперь представители монастырского комплекса отреагировали на эту ситуацию и сделали заявление.

РБК-Украина (проект Styler), со ссылкой на официальный сайт одного из крупнейших христианских центров Украины пишет подробнее, что известно.

Заявление представителей Киево-Печерской лавры

В соответствующей публикации разъясняют, что благотворительное мероприятие, организованное командой проекта "Реальная история", которое состоялось в трапезной, не нарушает закон.

"В последнее время в публичном пространстве начали распространяться противоречивые высказывания относительно благотворительного мероприятия, организованного командой проекта "Реальная история" для популяризации украинской рождественской традиции. В рамках события проводилась съемка социального проекта 1+1 "Здійсни мрію", который воплощает мечты детей погибших воинов. Мы считаем своим долгом разъяснить ситуацию, чтобы избежать недоразумений", - пишут авторы поста.

В Лавре отмечают, что мероприятие прошло в трапезной палате, а это часть исторического архитектурного комплекса, которая с момента своего основания была местом совместной трапезы.

Там подчеркнули также, что этот зал не является храмом, а всегда использовался для проведения торжеств - как духовных, так и культурных или образовательных. Поэтому такие действия полностью соответствуют действующему законодательству и требованиям эксплуатации памятников истории и культуры и никоим образом не вредят живописи XX века.

Клопотенко раскритиковали за съемки в Киево-Печерской лавре (фото: instagram.com/klopotenko)

Кроме того, в заповеднике отметили, что искренне сожалеют о том, что это ситуация стала причиной бурных, в том числе и скандальных обсуждений, и задела религиозные чувства некоторых верующих.

"Киево-Печерская лавра является сакральным местом для каждого украинца, и мы всегда стремимся соблюдать баланс между сохранением духовного наследия и его популяризацией", - говорится в источнике.

Представители лавры также напомнили о том, что РФ и пророссийские силы целенаправленно используют заповедник для своей пропаганды и информационно-психологических операций (ИПСО), чтобы разжечь конфликты и сеять раздор среди украинцев.

"Администрация заповедника всегда готова к открытому диалогу и продолжит работать над тем, чтобы это сакральное пространство оставалось местом духовного единения, сохранения исторического наследия и культурного обогащения", - отметили также представители Лавры.

Кулинар уже делал несколько заявлений (фото: instagram.com/klopotenko)

Что предшествовало этим событиям

На днях стало известно, что Клопотенко провел съемки своего кулинарного проекта, посвященного украинской национальной кухне, в трапезной Киево-Печерской лавры. Многие юзеры назвали такой поступок настоящим "кощунством" и заявили, что заповедник - не место для съемок.

Сам Евгений поспешил разъяснить, что смысл его проекта - в традициях и ценностях. Также он напомнил украинцам, что именно в Лавре хранятся архивы с упоминаниями о рождественских традиционных блюдах.

В своих соцсетях кулинар сделал несколько заявлений, подчеркнув, что следует даже в эти непростые времена излучать свет и продолжать делиться любовью, ведь это поможет побороть зло.

Напоследок звезда кулинарии извинился перед верующими, чьи чувства задел своим поступком, а также подчеркнул, что всегда готов признать свои ошибки.