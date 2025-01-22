Лапсер с фасолью и картофелем: рецепт сытного блюда с незабываемым вкусом

Что нужно для лапсера с фасолью и картофелем

Для того, чтобы приготовить это питательное блюдо из мяса, бобовых и овощей, понадобятся эти продукты:

лапсер (или телятина) - 1,1 кг

батат - 3 шт.

консервированная фасоль - 1 банка

томаты в собственном соку - 1 банка томатов

лук - 2 шт.

чеснок - 5-6 зубчиков

растительное масло - 3-4 ст. л.

сухой тимьян - 1 ч. л.

паприка - 1 ч. л.

хлопья чили - 0,5 ч. л.

соль - по вкусу

перец - по вкусу

петрушка - по вкусу

Как готовить лапсер с фасолью и картофелем

Для того, чтобы приготовить это сытное блюдо закарпатской кухни, сначала необходимо отварить лапсер. Мясо достаточно переложить в кастрюлю, залить холодной водой, добавив соль и перец, и поставить на огонь.

Предварительно нарезать лапсер не нужно. Тем временем почистьте лук и чеснок, измельчите их ножом.

Батат нужно помыть, почистить и нарезать на небольшие кубики. Вместо батата также можно использовать картофель - тогда для блюда необходимо 5-6 картофелин. Консервированную фасоль нужно промыть под холодной водой.

Разогрейте в сковороде масло, бросьте лук и протушите его до размягчения. После этого добавьте чеснок, промытую фасоль, а также тимьян, хлопья чили, паприку и перец.

Тщательно перемешайте ингредиенты и тушите фасоль с луком около 30 секунд, чтобы лук и бобы обогатились ароматами. После этого добавьте консервированные томаты. Предварительно их можно нарезать на небольшие кусочки.

Накройте сковороду крышкой и тушите продукты на среднем огне, около 5 минут.

Как готовить лапсер с фасолью (скриншот / Файна кухня with Nataliya Mashika)

Затем добавьте к зажарке нарезанный батат, а также соль по вкусу. Отваренное мясо нужно достать из бульона и нарезать на небольшие кусочки, после чего переложить в рагу.

Залейте лапсер мясным бульоном так, чтобы все ингредиенты блюда были покрыты жидкостью. Перемешайте блюдо, накройте посуду крышкой и варите лапсер до готовности батата или же картофеля.

Примерно через 20 минут бросьте в блюдо измельченную зелень. Варите лапсер еще несколько минут, после чего дайте блюду настояться около 5 минут. Тогда лапсер можно раскладывать по тарелкам.