Лагает игра? 5 проверенных способов ускорить ПК и повысить FPS

Очистите кэш браузера и закройте вкладки

При просмотре веб-страниц браузер сохраняет изображения, шрифты, CSS, HTML и JavaScript код, чтобы экономить пропускную способность. Это, как правило, хорошо, так как страницы загружаются быстрее. Но недостатком является то, что это может использовать оперативную память. Чтобы противодействовать этому, очистите кэш браузера перед игрой.

Кроме того, лучше не играть с открытыми вкладками браузера в Windows. Тесты показывают, что всего 20 открытых вкладок в Google Chrome могут использовать до 1,8 ГБ оперативной памяти.

Закройте программы в Диспетчере задач

Диспетчер задач Windows - отличное средство для контроля за использованием оперативной памяти. Вы будете удивлены, сколько программ работает в фоновом режиме в Windows, потребляя память без вашего ведома.

Чаще всего это приложения для игровых периферийных устройств и программы для связи, которые загружаются в Windows по умолчанию, независимо от того, нужны ли они. Поэтому вам надо закрыть или отключить те, которые не нужны.

Для этого нужно нажать Ctrl + Shift + Esc, чтобы открыть Диспетчер задач Windows, затем щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать "Завершить задачу" для программ или приложений, которые вы хотите закрыть.

Чтобы отключить их загрузку при запуске Windows, выберите "Автозагрузка приложений” в левом меню, затем щелкните правой кнопкой по приложению и выберите "Отключить" в Диспетчере задач.

Закрытие приложений, потребляющих оперативную память, через диспетчер задач Windows (фото: Foundry)

Используйте инструменты оптимизации

Существует множество приложений, которые могут очищать оперативную память, но лучше использовать те, которые созданы специально для геймеров, так как они предлагают больше оптимизаций для игр.

Одно из таких приложений - Razer Cortex. Его функция Game Booster отключает ненужные приложения и процессы, освобождая оперативную память, как только запускается игра. Оно также оптимизирует процессор, что дает прирост FPS. Razer Cortex позволяет вручную контролировать производительность и вносить изменения в настройки, что дает полный контроль, когда это необходимо.

Обновите драйвера и прошивку BIOS

Когда драйвера устройств ПК и прошивка BIOS устарели, это может привести к избыточному использованию оперативной памяти. В результате ПК может работать медленно или быть подвержен нестабильности или сбоям в играх.

Регулярное обновление этих важных компонентов поможет избежать проблем. Это займет всего несколько минут, но обеспечит более высокий FPS и избавит от головной боли при попытках понять, что не так, когда игры тормозят или вылетают.

Используйте игровой браузер

Браузеры, такие как Opera GX и Vivaldi, работают очень легко на ОС и используют гораздо меньше оперативной памяти, чем Google Chrome, поэтому можно ожидать лучшую производительность в играх. В них также присутствуют дополнительные функции, предназначенные специально для геймеров.

Браузеры Opera GX и Vivaldi (скриншот)